流感疫苗充足 疾管署：10月5日符合公費施打族群全可接種

衛福部疾管署署長周志浩今指出，政府機關今年共採購633萬劑流感疫苗，加上時程疫苗供應進度正常，10月5日起，全國所有符合公費施打的族群能同步接種。

行政院長蘇貞昌今在院會當中，針對冬季流感疫苗施打狀況裁示表示，冬季流感即將來臨，加上新冠肺炎尚未趨緩，其他國家有同時感染的病例，請衛福部提高警覺，提早備妥防疫物資，如疫苗與抗病毒物資，且今年中秋連假後就會施打，也要加強宣導，多多鼓勵流感疫苗接種計畫的對象，像是中老年人、高風險慢性病患等等。

蘇貞昌提醒，去年國人踴躍接種，醫療院所發生存貨不足，或是民眾排隊打不到疫苗的情形，今年衛福部針對疫苗的調度跟配送要提早因應，避免類似狀況發生。

周志浩則在會後記者會補充指出，政府機關今年共採購633萬劑流感疫苗，今年時程疫苗供應進度正常，10月5日全國所有符合公費施打的族群全面開打，自費疫苗也有110萬劑左右，且所有疫苗都是最先進的四價疫苗，希望民眾踴躍施打。

周志浩表示，疫苗接種可以預防40至60%的流感感染率，且能避免70%以上的重症死亡率，尤其今年還有新冠肺炎疫情流行，如果感染流感，可能會讓醫師多出釐清時間，如果先打了疫苗，避免這些困擾，醫師可以更快更準確判斷情況。

衛福部補充資料表示，接種對象與去年度相同，包含50歲以上成人、孕婦、6個月以上至學齡前幼兒、學生及潛在疾病患者等，這次在10月5日起就能同步施打。