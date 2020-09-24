避免秋節吃壞肚子樂極生悲 衛生局提醒大家5要點

中秋節前夕，台南市衛生局前往各賣場抽檢秋節食品，共抽檢111項，結果都符合規定，民眾可以放心採買。

衛生局表示，節前前往傳統市場、超市、大賣場等商家稽查及中秋節食品抽驗，包括月餅成品、餡料(如鹹蛋黃、豬肉餡、豆餡等)及應景烤肉常用的食材，如蔬菜、水果、肉類及肉類加工製品、水產類及水產類加工製品、豆製品及烤肉醬等，共計抽驗111件。檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、著色劑、保色劑、殺菌劑、漂白劑、農藥多重殘留分析、乙型受體素類、動物用藥殘留等，全數符合規定。

此外，衛生局並會同市府消保官稽查月餅製售商、星級飯店業、烤肉產品製造廠及燒烤餐飲業，確保業者作業環境衛生安全。

衛生局提醒，天氣仍炎熱，食品不易保存，民眾要遵守預防食品中毒五要原則：「要新鮮」、「要徹底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」。

而選購食材時，應注意來源、保藏儲存條件，選擇包裝完整、看清食品標示，烤肉時生熟食應分開存放，避免交互污染，充分加熱後再食用，以確保食用安全。即食食品勿於常溫環境下放置過長，以避免微生物孳生危害健康；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科06-2679751。