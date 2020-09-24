自然產用力過度！ 29歲孕婦腦中風半身癱瘓艱苦復健育兒

高雄市29歲產婦黃安妮去年6月自然產後陷入昏迷，檢查發現是腦血管因生產用力過度破裂導致中風，暫時半身癱瘓，主要病因為動靜脈畸形。後來轉至新高醫院經歷1年多的復健及診治，除了左手無法精準控制，其餘正常生活皆可自行自理，終於可在家照顧最愛的孩子。

新高醫院內科醫師高旭卿指出，安妮的狀況與日前因主動脈剝離症狀的藝人，都屬於身體內的不定時炸彈。她當下即刻插管住進加護病房，並接受顱骨切除術發現動靜脈畸形，需要清除出血；但因出血壓迫右腦，導致術後身體左半邊暫時癱瘓。

新高醫院表示，這是安妮的第三胎，她在懷孕期間及前兩胎的生產經驗中，並沒有什麼特殊不適，平時也沒有內科疾病及高血壓的病歷，頂多有偶發短暫性偏頭痛。原先應是歡喜迎接新生寶寶，卻讓安妮走了一趟生死關，讓整個家庭措手不及。安妮到醫院復健第一天，全身平躺在病床，插著鼻胃管，無法如廁更沒辦法餵奶，不能說話只能輕微點頭搖頭。

新高醫院職能治療組長陳奕廷說明，通常復健的程序第一步需要先訓練到能坐於床邊不靠背，到不用人扶，能獨立坐床邊，軀幹核心夠力才能較長時間坐於輪椅上。可坐輪椅就能到治療室使用較多治療器材復健，有助於增進其身體能力，也能到醫院外走走。平時在床上可練習抬屁股，持續增進核心肌群，有助於後續練習站立、使用輔具站立，再一步一步到行走練習，到有一天能上下樓梯。

安妮整個復健過程花了1多年的時間，復健過程真的很艱辛，復健期間她還帶著剛滿月襁褓中的老三來住院，老大和老二則托親友照顧。