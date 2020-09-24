一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

酪梨（Avocado）又稱牛油果，近年來備受推崇，因為含有優質好脂肪、眾多維生素跟礦物質，一般水果每100公克僅含0.1-0.2克脂肪，酪梨小小一顆脂肪高達5-8公克，是許多注重健康飲食人的好物，有網友近來每天一顆酪梨，發現身體產生變化，覺得體力回到大學時期，大推「酪梨真的是神等級水果」。

網友在PTT WomenTalk版以「吃酪梨比吃營養補充品有用」發文，一開始是聽朋友說酪梨沾醬油蠻好吃的，所以買來試試看，發現自己蠻喜歡酪梨口感，最近酪梨沒有以前這麼貴了，仔細觀察不管是水果攤或是超市，都可以找到一顆50元以下，台灣產或是進口的酪梨。

於是最近就開始每天中午吃一顆酪梨，發現身體完全產生變化，精力起碼好了兩倍左右，以前也有買過一些營養補充品來吃，效果都覺得普通，現在發現天然的水果比保健品還有用，每天早上起來明顯精神比以前更好，自從常吃酪梨後，覺得現在快30歲，體力卻回到大學的時候了，大推「酪梨真的是神等級的水果」，他也補充，酪梨雖然脂肪含量高，但那是天然好油，不用怕。

網友看到也紛紛回應「酪梨生吃就很好吃啦！沒什麼味道！」、「酪梨沾醬油很好吃哦 ，酪梨+布丁打都有人吃了」、「其實吃洋蔥也有差不多功效，一顆10元更便宜」、「台灣水果種類，豐富又新鮮便宜根本沒得挑剔」、「酪梨沙拉超好吃」、「沾芥末醬油其實就很像生魚片」

但也有人說「連吃快一個月的各式酪梨料理，只發現胖了...」、「常常吃到很苦的酪梨，只好整顆丟掉」、「 覺得太難保存了 放冰箱幾天沒吃就黑掉了」，也有不少人反應「酪梨不是水果」、「提醒一下，一週吃一顆就差不多了，天天一顆會肥」。