男孩偏頭痛、眼動受限常跌倒 檢查竟是水腦併中腦腫瘤

一名15歲男孩因頭痛不適昏倒，遭家人送醫，經斷疑為水腦合併癲癇，但男孩家人對病情有疑慮，便轉至台大醫院新竹分院小兒神經科門診就醫，發現男孩眼動受限，眼睛無法往上看及往外側注視，醫師詢問才發現男孩自小學四年級就開始頭痛，更因眼動受限而時常跌倒，經腦部核磁共振檢查確診為水腦併中腦腫瘤，立即安排手術治療。

台大醫院新竹分院小兒部小兒神經科醫師張寶玲說，臨床經驗中，頭痛是病童最常抱怨的問題，尤其是小學高年級及國、高中學童；大部分為原發性頭痛，如偏頭痛及緊縮型頭痛等。

然而，若孩童有日漸增強或頻率增加的頭痛，且併有不對稱神經學異常，比如單側肢體無力、抽搐、眼動異常、步態不穩或有全身性症狀，或出現發燒或體重下降等症狀，就要注意恐是「繼發性頭痛」，也就是明確病因所引起的頭痛，如感染或腫瘤所致。

除繼發性頭痛外，張寶玲表示，青少年常有「原發性慢性頭痛」，也就是偏頭痛及緊縮型頭痛的問題。青少年慢性頭痛常與心理狀態及生活習慣有關，比如壓力、憂鬱焦慮、睡眠障礙、阻塞性呼吸中止症或長時間使用3C產品且姿勢不良等引起。青少年頭痛不僅是生理問題，也會連帶影響課業表現、人際互動及生活品質，也易加重憂鬱、焦慮及造成抗拒就學、常請假等問題。