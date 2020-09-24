聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假訂位太滿！ 高鐵再加開6班車 周六開放搶票
經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車（南下四班、北上兩班），以加強服務旅客，9月26日周六凌晨零時起開放購票。
台灣高鐵說，國慶疏運期間總計五天（10月8日至10月12日）共加開108班次列車（南下55班、北上53班），提供831班次列車的旅運服務；歡迎旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。
台灣高鐵說，為方便旅客提早規畫行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置三至五節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。
台灣高鐵表示，為配合防疫，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言