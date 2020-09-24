國慶連假訂位太滿！ 高鐵再加開6班車 周六開放搶票

經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車（南下四班、北上兩班），以加強服務旅客，9月26日周六凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵說，國慶疏運期間總計五天（10月8日至10月12日）共加開108班次列車（南下55班、北上53班），提供831班次列車的旅運服務；歡迎旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵說，為方便旅客提早規畫行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置三至五節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。