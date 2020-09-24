快訊

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假訂位太滿！ 高鐵再加開6班車 周六開放搶票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國慶連假將至，台灣高鐵再開加班車。本報資料照片
國慶連假將至，台灣高鐵再開加班車。本報資料照片

經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車（南下四班、北上兩班），以加強服務旅客，9月26日周六凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵說，國慶疏運期間總計五天（10月8日至10月12日）共加開108班次列車（南下55班、北上53班），提供831班次列車的旅運服務；歡迎旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵說，為方便旅客提早規畫行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置三至五節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

台灣高鐵表示，為配合防疫，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩；高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

台灣高鐵國慶疏運期間再加開班次表。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵國慶疏運期間再加開班次表。圖／台灣高鐵公司提供

國慶

延伸閱讀

高鐵國慶疏運再加開六班次列車 9月26日開放購票

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

海景第一排看煙火！雄獅探索夢號國慶航次銷售一空

雄獅推郵輪國慶航次 海上賞漁光島國慶煙火

相關新聞

台灣藝術史上最大浩劫！ 李永得對全華網提四大聲明

全球華人藝術網有限公司及錦江堂基金會負責人林株楠自100年起，涉嫌利用文化部名義詐欺藝術家取得著作授權案，文化部今天開聲...

吉卜力迷因圖 台北植物園粉專介紹植物笑翻網友

吉卜力工作室日前在官網釋出400張劇照，提供粉絲在合理範圍內無償使用。網友立刻發起「第一屆 Twitter 吉卜力大喜利...

避免秋節吃壞肚子樂極生悲 衛生局提醒大家5要點

中秋節前夕，台南市衛生局前往各賣場抽檢秋節食品，共抽檢111項，結果都符合規定，民眾可以放心採買。

報時光聯手積木丼 揪你2021一起過「虎日子」

甫獲得金鼎獎數位出版類推薦的《報時光》，過去2年推出叫好又叫座的「老派的生活日曆」，今年邁入第3本，以「今年來不及的，明年我們好好過」的主題獲得眾籌好評，今日宣佈與募資成績前段班的虎爺聯手，要送給粉絲

雙鋼印口罩今天首賣 但未見排隊人潮

實名制雙鋼印口罩今天上路，上午8時40分左右，藥局門口靜悄悄，並沒有排隊搶購口罩的人潮，僅有零星人潮前往購買。日生大藥局...

骨頭肌肉遭細菌啃噬暴瘦17公斤 他重獲自由又掉進谷底

47歲阿德吸食一級毒品海洛因身陷囹圄10多年，3月終於獲假釋，原下決心徹底改變、做好回歸社會準備，未料突發怪病骨頭、肌肉...

跌倒致長期背痛 當心可能是骨折

一位妙齡女子，在意外跌倒後，長達三個月感覺背部很痠、又隱隱作痛，赴「樂活健康診所」檢查才發現是腰椎椎弓骨折。收治病例的醫...

疫情衝擊國際、遠距醫療視訊諮詢熱 聯新國際推3方合作

聯新國際醫療集團今天表示，集團所屬聯新國際醫院、上海禾新醫院，與台灣新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會簽訂合作協議，3方共...

流感疫苗充足 疾管署：10月5日符合公費施打族群全可接種

衛福部疾管署署長周志浩今指出，政府機關今年共採購633萬劑流感疫苗，加上時程疫苗供應進度正常，10月5日起，全國所有符合...

一天一酪梨身體產生驚人變化 他大推：神等級的水果

酪梨（Avocado）又稱牛油果，近年來備受推崇，因為含有優質好脂肪、眾多維生素跟礦物質，一般水果每100公克僅含0.1-0.2克脂肪，酪梨小小一顆脂肪高達5-8公克，是許多注重健康飲食人的好物，有網友近來每天一顆酪梨，發現身體產生變化，覺得體力回到大學時期，大推「酪梨真的是神等級水果」。

自然產用力過度！ 29歲孕婦腦中風半身癱瘓艱苦復健育兒

高雄市29歲產婦黃安妮去年6月自然產後陷入昏迷，檢查發現是腦血管因生產用力過度破裂導致中風，暫時半身癱瘓，主要病因為動靜...

實名制口罩鋼印字位置不一 政府提供版本長這樣

衛福部今天起推動實名製口罩雙鋼印，但為何口罩上的鋼印位置、字型卻不見得一樣。據負責協助製作鋼印滾輪的口罩，也是鋼印國家隊...

熱門新聞

八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

基因檢測擬下放給昆蟲系生 醫檢師團體抗議「違法」

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

針對高端頂級客 旅遊業者推超豪華金門遊團費直逼4萬

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。