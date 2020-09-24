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睽違8個月！長榮華航10月恢復機上賣免稅 民航局有但書

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空、長榮航空自10月1日起恢復機上免稅銷售。本報資料照片
中華航空、長榮航空自10月1日起恢復機上免稅銷售。本報資料照片

受到全球疫情升溫影響，中華航空、長榮航空等國籍航空，陸續自1月底暫停機上免稅銷售。根據本報掌握，近日民航局發函給航空公司，經報中央流行疫情指揮中心同意，航空公司可恢復銷售，唯獨僅限台灣出發航班，同時也有相關配套，包含需指定專人販售，且不能主動銷售等。華航、長榮說，睽違八個月，將自10月1日起恢復機上免稅銷售。

交通部民航局表示，對於開放機上免稅銷售，已有跟航空公司開會討論過，也已報指揮中心同意才發函給各航空公司。因為國內疫情控制不錯，經滾動式檢討，同意從台灣出發的國際航班得以恢復機上免稅品銷售。

不過民航局說，開放機上免稅銷售也有其配套，包含需要指定專人販售，不是每個空服員都可以販賣免稅品，且該專人需要有防護裝置。另外民航局說，並非主動兜售，而是透過螢幕系統，機上也不會放置商品簿，當旅客有需求時才會提供參考，且旅客翻閱後不得回收。付費也僅能以信用卡，不收現金。未來仍會滾動式檢討，若疫情有變化會再做進一步的措施。

華航自1月28日起調整兩岸及台港澳航線機上服務內容，機上免稅品銷售及送貨到府均改採網路訂購，台灣虎航飛澳門航班比照集團因應防疫工作相關實施，機上亦不提供免稅品銷售服務及機內刊物。並自2月6日起，進一步取消台灣出發航班免稅品預購及機上交貨服務。

華航說，因應台灣防疫有成，自10月1日起，開放台灣出發越洋航班（含歐洲、美洲、紐澳地區）機上免稅品銷售服務。長榮航空也說，將自10月1日起恢復所有從台灣出發航班的機上免稅服務。

台虎則表示，仍在研議評估，視航班情況研議恢復機上免稅販售。據了解，台虎現在航班過少，每周只剩一班的東京及曼谷，就算真恢復賣免稅品，恐怕無法回到從前「榮景」，是考量是否恢復原因之一。

長榮說，自1月底開始只要被列為三級疫區的航點皆會取消機上販售免稅商品，3月18日起則是全面暫停。預計於10月1日，恢復所有從台灣出發航班的機上免稅銷售服務。

至於星宇航空則表示，已根據民航局函文，於9月中旬恢復機上免稅銷售，由於目前峴港還沒有恢復飛航，僅適用於澳門和檳城從台灣出發的航班，入境航班就沒有。為了減少接觸，仍鼓勵旅客走預購。

對於機上恢復免稅銷售服務，疫情前經常搭飛機的楊小姐說，不能理解現在又不能隨興出國遊玩，免稅品是要賣給誰，且周年慶快到了，百貨公司隨便買還比機上買便宜。陳先生則說，至少提供商務旅客方便，期待疫情緩和，趕快自由出國的日子。

業者表示，雖然旅客不多，但仍有搭機需求存在，「多一個選項多一個收入」，對公司來說都是好事，也能提供旅客更多元服務。

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