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婦身上出現腫塊憂罹癌 原來是被貓抓傷引起「貓抓病」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩（左）指出，貓抓病是「韓瑟勒巴通氏菌」感染造成的疾病，主要流行季節為夏末及秋冬。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩（左）指出，貓抓病是「韓瑟勒巴通氏菌」感染造成的疾病，主要流行季節為夏末及秋冬。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名45歲婦人日前好心收養一隻幼貓，因幼貓怕生，以致於常常在照顧時被抓傷、咬傷，月初她發現右側鼠蹊部出現一個疼痛腫塊，原以為是惡性腫瘤前往血液腫瘤科求診，經轉介至感染科後診斷為「貓抓病」，醫師給予抗生素及少量類固醇治療後迅速康復，也提醒秋冬是該病高峰期，愛貓人士要多當心。

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩指出，貓抓病是「韓瑟勒巴通氏菌」感染造成的疾病，主要流行季節為夏末及秋冬，該菌主要寄生在貓身上，可藉由貓蚤在貓群間傳播，本身對貓並不會造成危害，但當傳染到人身上，則有機會造成發燒、淋巴結腫大、疼痛等。

特別是對於免疫力低下的族群，如小孩、老人、服用類固醇的病人、癌症病患、器官移植病人及愛滋病患者等，甚至會造成全身性感染。罹患此病的患者有超過90%可以追查到曾有被貓舔舐、咬傷或抓傷的紀錄

張為碩說，貓抓病主要以巨環類抗生素治療，輔以少量的消炎藥，通常會於1至2周內痊癒。此菌感染並不像病毒感染一樣可以獲得長期免疫力，因此，若要避免反覆罹患此疾病，飼主應定期帶貓至獸醫院接受健檢，以預防及檢查寵物身上是否有體外寄生蟲。

另外，張為碩提醒，要定期清潔寵物以減少身上蚤類數量，維持乾淨飼養環境，透過限制外出，可降低寵物貓接觸病原，更重要的是，當與貓玩耍時被抓傷或咬傷，應立即赴醫檢查，避免後患無窮。

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