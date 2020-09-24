台鐵便當全新商標曝光！ 袋子、筷子長這樣

本報昨天獨家報導台鐵悄悄於近日註冊台鐵便當上新商標，除了新增英文名，藍底白字融合「工字軌」印象，給大眾耳目一新感受。台鐵局今曝光商標放置於實體招牌的樣貌，另外台灣設計研究院也在臉書展示新商標放置於筷子和袋子上的樣貌，獲得一陣好評。

台灣設計研究院說，這次與台鐵合作，邀請中間研究室總監郭中元，為台鐵便當進行整體品牌優化。透過設計導入，首先考據台鐵便當的百年歷史，經過市場調查、風格聚焦，衍生出系統的整體設計，讓台鐵便當能有煥然一新的感受。

台灣設計研究院說，該次Logo設計捨棄圖像識別，由設計師為台鐵便當訂製標準字，成為專屬的品牌標誌。造字過程將民眾最熟悉的百年識別工字軌，化為台鐵便當的記憶軌跡，喚起每個人移動中的風味記憶。

台灣設計研究院說，沿用台鐵局企業標準色，代表鐵道文化精神的傳承。字型線條與角度相對柔和，符合餐飲品牌的軟調性，整體設計以極簡為訴求，展現台鐵便當的在地情懷和不變的經典風味。

台鐵則表示，為優化台鐵便當企業識別與服務流程，自6月29日開始進行台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合案，以運用全新的品牌視覺識別系統概念與人本化的優質服務流程導入，達品牌視覺一致化、服務模式人本化、空間模組標準化成果，且有效提升台鐵便當本舖整體品牌形象及好感度，並透過整合統一行銷廣告宣傳，加深旅客與消費者正面印象。

台鐵說，目前台鐵便當中、英文商標已經於7月設計完成，已依照商標申請流程，和主管機關進行申請中。配合2020年台灣設計展於10月1日於新竹市開展，新竹火車站與新竹站台鐵便當本舖正好搭上這波設計翻轉浪潮，會同步於新竹設計展期間向大眾展現台鐵便當本舖新美學。