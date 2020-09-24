微弱鋒面通過 彭啟明：中部以北、東部偶陣雨

今天還是東北風型的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，不過北邊有波微弱的鋒面雲系，和上一波相比在水氣及不穩定度都弱了不少，預期今天中部以北到東北部、東半部，雲量將會增多，靠山區的迎風面也偶有短暫陣雨發生，雨勢雖可能不大，尚未有閃電對流發展，但仍偶有局部雨勢，天氣稍不穩定。中南部則是雲量增多，不太受到影響，天氣仍穩定，山區午後仍有局部熱對流雷雨。

今晚鋒面掠過後，較低層東北風增強，迎風面包括桃園以北到東北部及東半部、恆春半島等地仍將持續有局部短暫陣雨機會，溫度也會略降溫，稍轉涼。

彭啟明說，周五到周末或是到下周三前，仍維持東北風到偏北風，持續有中國南方的水氣往東移動接近台灣，北部、東半部天氣較差，可能持續是多雲到陰有短暫陣雨的天氣型態，雨勢不大，斷斷續續的陰雨感受上會比較濕涼，會有顯著秋天的感覺，中南部則維持多雲到晴天氣，山區午後有局部熱對流降雨，平地天氣大致穩定，白天溫度持續偏暖，日夜溫差變化較大，要稍微留意空氣品質，預期可能會略差一些。

而中秋節四天連假天氣仍有變動，彭啟明說，但大致上應該會是典型的秋天型態，東北風影響下東北部迎風面雲量較多，偶有局部陣雨，賞月機會較低，溫度也稍涼，中南部比較不受影響，日夜溫差大，賞月指數較高。

他說，白海豚颱風仍在日本南方海面往東前進，過去一天顯著的往東，並未登陸日本東北陸地，對台灣天氣無影響。而南海到菲律賓以東海域熱帶擾動發展條件略差，近期尚未有新的擾動繼續發展跡象。