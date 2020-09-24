中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面南下，上午起北部、東半部轉有局部陣雨，中南部午後亦有局部短暫陣雨或雷雨；北台灣明顯轉涼，北部21至27度、中部22至34度、南部23至35度、東部21至34度。

明天至周六白天鋒面東移、有短暫空檔，西半部好轉為多雲時晴，東半部及北海岸偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率；各地早晚偏涼。

周六晚至下周二另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量再增多、轉為易有局部短暫雨的天氣，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨的機率；北台灣明顯偏涼，中南部中午微熱、早晚涼。

下周三東北風水氣減少，西半部好轉為多雲時晴，東半部及北海岸偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。

至於下周四中秋夜的天氣，他說，雖都是盛行東北風的型態，但最新模擬低層大氣偏乾，迎風面北部及東半部降雨機率明顯降低，賞月機率大幅提升；而背風面中南部晚間則雲已消散、本是適合賞月的天氣。以晴到多雲、穩定的天氣居多，白天氣溫漸升，但因輻射冷卻早晚很涼，日夜溫差大。不過，此為模式第8天至第10天的模擬，只能暫時參考，還得繼續觀察模式的調整，再作必要的修正。