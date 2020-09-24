聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／邊吃「辦桌」邊看台菜音樂劇 「十二碗菜歌」開動

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，邀觀眾坐進「辦桌」裡，一邊吃辦桌一邊看音樂劇。記者陳宛茜／攝影
兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，邀觀眾坐進「辦桌」裡，一邊吃辦桌一邊看音樂劇。記者陳宛茜／攝影

邊吃「辦桌」還可以邊看台菜音樂劇兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，10月17日起陸續巡迴台南、台東、桃園、屏東與台北兩廳院藝文廣場演出。邀觀眾坐進「辦桌」裡，一邊吃辦桌一邊看音樂劇。

「十二碗菜歌」由國家兩廳院駐館藝術家樊宗錡擔任編導，邀來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問。阿燦師不但親自設計菜色，更將辦桌的家族的故事融入舞台劇之中，並邀演歌雙棲的楊烈、蔡昌憲，聯手六位青春劇場演員，演繹總鋪師世家深沉又鮮活的父子情，同時探討食物記憶的保存與消逝。

戲中飾演「阿火師」的楊烈不僅演技狂飆，更不吝於大展歌喉，國台日語三頻齊開，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲，如「另一種鄉愁」、「夕陽西沉」等。

「食物和滋味，可以濃縮一段時光。」樊宗錡表示，他一直很好奇，觀眾被滋味瞬間開啟回憶的感覺。他走訪全台各地做田野調查，了解北中南辦桌文化，並邀來「阿燦師」林明燦助陣。這位總舖師世家第三代傳人親掌灶頭，不僅為劇組細述台菜源流，還將家族的故事與台菜一一寫入戲中。

「十二碗菜歌」演出辦桌人生的千迴百轉；台上演員端出的台菜故事，台下觀眾也可親口嘗到，同時品嘗戲味與滋味、食物和人生之間的微妙連結。昨天的記者會上，阿燦師看台上的戲看得目不轉睛，「戲裡都是真實的故事。」

「十二碗菜歌」是兩廳院邁入第六年的「藝術出走」系列節目。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，藝術應該走進常民生活，而非在殿堂之中。「藝術出走」已跨越14縣市，累計共24場次，吸引近35000名觀眾。

2020兩廳院藝術出走「十二碗菜歌」即將於10月17日至11月14日巡迴北中南，歡迎觀眾依序於台南歸仁仁壽宮、台東新東糖廠文化園區、桃園護國宮太子廟、屏東車城福安宮，以及兩廳院藝文廣場等地欣賞免費演出。

兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，邀觀眾坐進「辦桌」裡，一邊吃辦桌一邊看音樂劇。記者陳宛茜／攝影
兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，邀觀眾坐進「辦桌」裡，一邊吃辦桌一邊看音樂劇。記者陳宛茜／攝影

辦桌 兩廳院 音樂劇

延伸閱讀

獨／熬23年入圍金鐘對上好友 蔡阿炮爆料楊烈鼾聲如雷

當過評審「不好意思」爭視帝 莊凱勛喊話肯定許光漢

認得臉就是叫不出名！ 方文琳見製作人驚嚇記憶竟斷片

舞台劇明星養老院 探看台前台後藝界人生

相關新聞

破天荒！中秋國道車潮恐如過年

中秋暨國慶連假將屆，為免國五塞車惡夢重演，交通部祭出多項疏運措施，包括國五匝道封閉、高乘載管制時間提前一小時、公路客運優...

旅客爆量…汐科站出包 台鐵補員因應

本報昨接獲投訴，台鐵上午尖峰時段北上區間車到汐止的汐科站後，列車長未等乘客全員下車，竟逕自開走。台鐵道歉並指出與車門故障...

今起轉濕涼 傘帶了嗎

東北風今天報到，將一路影響到下周一，尤以今雨勢最明顯，北部、東半部轉為濕涼。圖為昨天大台北落日。

照顧失智長者 注意生活起居5面向

失智症有漫長的病程，照顧者備感艱辛，如何適當照顧失智長者的生活起居？衛福部草屯療養院老年精神醫學醫師黃冠倫強調，首要了解...

影／邊吃「辦桌」邊看台菜音樂劇 「十二碗菜歌」開動

邊吃「辦桌」還可以邊看台菜音樂劇？兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，10月17日起陸續巡迴台南、台...

台大醫院智慧軟體 幫助糖友診斷視力

眼睛是靈魂之窗，但一般人往往會忽略視網膜的健康。台大醫院昨發表第一個取得台灣醫材許可證的人工智慧診斷軟體，診斷精確度與眼...

一分鐘養生保健╱秋季養生茶

秋天養肺，以「滋陰潤肺」為原則，可以多吃宣肺化痰、滋陰益氣的食物。《黃帝內經》所述，「肺主秋……肺收斂，急食酸以收之，用...

健康主題館╱秋燥易感冒、過敏 順應節氣養肺

●秋天易傷風感冒，常出現皮膚、呼吸道過敏疾病

健康你我他╱寫書法、跳排舞 兼顧知性與健康

在職場打拚數十寒暑，轉眼間再兩年將退休，期待沒有壓力隨心所欲的日子早些來到。我已規畫好人生下半場，知性與健康兼顧，興趣與...

英國部落客立志登百岳 點評台灣最可怕步道

旅居新加坡的英國籍部落客理察（Richard）超愛台灣，不僅立志攀登台灣百岳，感受雲霧繚繞山景變化，他並認為台灣是一個非...

北市聯合醫院仁愛院區驚傳停電 搶修30分鐘復電

台北市立聯合醫院仁愛院區今下午4時42分驚傳停電，院方即刻啟動備用電源及緊急發電系統，現已恢復供電，並無人員傷亡。

太魯閣天狗岩傳鬆動 管理單位現勘籲遠觀代替攀登

太魯閣國家公園內海鼠山區的天狗岩，5年前被山友「再發現」後，不少人前往朝聖。近日山友流傳天狗岩有鬆動情況，太魯閣國家公園...

熱門新聞

沒等乘客全下車就開走 列車長：汐科是很尷尬的站

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

離譜！ 區間車到汐科站 不等乘客全下車就開走

明天鋒面南下將變天！ 吳德榮：秋雨又轉涼

八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

雙鋼印口罩明正式開賣！藥局今偷賣「將祭出停配措施」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。