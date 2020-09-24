影／邊吃「辦桌」邊看台菜音樂劇 「十二碗菜歌」開動

邊吃「辦桌」還可以邊看台菜音樂劇？兩廳院推出結合辦桌文化與台菜故事的音樂劇「十二碗菜歌」，10月17日起陸續巡迴台南、台東、桃園、屏東與台北兩廳院藝文廣場演出。邀觀眾坐進「辦桌」裡，一邊吃辦桌一邊看音樂劇。

「十二碗菜歌」由國家兩廳院駐館藝術家樊宗錡擔任編導，邀來國寶級辦桌大師林明燦擔任顧問。阿燦師不但親自設計菜色，更將辦桌的家族的故事融入舞台劇之中，並邀演歌雙棲的楊烈、蔡昌憲，聯手六位青春劇場演員，演繹總鋪師世家深沉又鮮活的父子情，同時探討食物記憶的保存與消逝。

戲中飾演「阿火師」的楊烈不僅演技狂飆，更不吝於大展歌喉，國台日語三頻齊開，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲，如「另一種鄉愁」、「夕陽西沉」等。

「食物和滋味，可以濃縮一段時光。」樊宗錡表示，他一直很好奇，觀眾被滋味瞬間開啟回憶的感覺。他走訪全台各地做田野調查，了解北中南辦桌文化，並邀來「阿燦師」林明燦助陣。這位總舖師世家第三代傳人親掌灶頭，不僅為劇組細述台菜源流，還將家族的故事與台菜一一寫入戲中。

「十二碗菜歌」演出辦桌人生的千迴百轉；台上演員端出的台菜故事，台下觀眾也可親口嘗到，同時品嘗戲味與滋味、食物和人生之間的微妙連結。昨天的記者會上，阿燦師看台上的戲看得目不轉睛，「戲裡都是真實的故事。」

「十二碗菜歌」是兩廳院邁入第六年的「藝術出走」系列節目。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，藝術應該走進常民生活，而非在殿堂之中。「藝術出走」已跨越14縣市，累計共24場次，吸引近35000名觀眾。