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太魯閣天狗岩傳鬆動 管理單位現勘籲遠觀代替攀登

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太魯閣國家公園內的天狗岩，近日有山友發現岩體鬆動，太管處勘查有正常的風化情況，籲以遠觀代替攀爬。圖／太管處提供
花蓮太魯閣國家公園內的天狗岩，近日有山友發現岩體鬆動，太管處勘查有正常的風化情況，籲以遠觀代替攀爬。圖／太管處提供

太魯閣國家公園內海鼠山區的天狗岩，5年前被山友「再發現」後，不少人前往朝聖。近日山友流傳天狗岩有鬆動情況，太魯閣國家公園管理處今天派員視察，發現有自然風化狀況，雖是正常狀況，仍提醒山友以遠觀留影紀念取代攀爬，以免發生危險。

天狗岩位於海鼠山稜線附近，海拔約1200公尺處，從綠水合流步道登山口進入，約走3小時才能抵達，但步道以陡上為主，難度頗高。

天狗岩在日據時期就有記載，距今約百年歷史，大正年間出刊的繪葉書，有一張名為《斷崖上的蕃人》的黑白影像，一名穿著原住民服飾者，舉起右手做出遠眺模樣，註記「花蓮港廳下名物天狗岩」；但因為通行路線不同，一度消失，直到2015年，有山友再次發現，引發朝聖熱潮。

不少山友到了天狗岩，喜歡攀爬而上，或站或坐在岩體上，擺出與舊照相同的望遠姿勢留念。不過，近日有山友攀登時發現，岩體會晃動，上網提醒民眾要小心，避免發生危險。

太管處天祥工作站主任高佽今天上山視察。他表示，天狗岩長約8公尺，寬度約1到3公尺，今天初步勘查，肉眼看不出來鬆動，不過岩石最末端懸空處，有正常的風化情況，還需要再請專家學者評估。

太管處今天也呼籲造訪山友為保自身安全與共同維護珍貴的自然景觀，以遠觀留影紀念取代攀爬，避免憾事發生。

山友 太魯閣國家公園 原住民

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