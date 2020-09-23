東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

明天出門要帶傘！中央氣象局說，明天東北風報到，一路影響到下周一，明天將是這波雨勢最明顯的時候，北部、東半部轉為濕涼，其中花東要留意大雨發生。至於民眾關心的中秋節天氣，北部、東半部恐在雨中烤肉，賞月機率低。

氣象預報員李孟軒表示，明天東北風增強，影響到下周一，水氣以明天最多，北部跟東半部有短暫陣雨，花東下午到晚間在午後熱對流加乘下，有局部較大雨勢。

李孟軒說，周五水氣減少，不過大台北及東半部地區降雨機率仍高。到了周六，雨區擴大到整個北部，其他地區則留意午後雷雨。

李孟軒說，到了下周日和一，受到華南雲雨區東移影響，降雨範圍再擴大到中部，南部則仍留意午後雷陣雨。

李孟軒說，下周二、三東北風減弱，北部、東半部有局部陣雨，其他地區剩午後雷陣雨。

李孟軒說，下周四中秋節又有一波東北風報到增強，北部、東半部再轉濕涼，賞月機會低，中南部則仍有機會看到月亮。

溫度方面，李孟軒說明天北部、東半部高溫約降5度，來到27到31度，低溫則沒有太大變化，各地23到24度。這樣的天氣型態會到下周一。下周二起北部、東半部高溫回升到31到33度。下周四又再度降溫，降幅跟明天東北風類似。