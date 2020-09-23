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超種！高麗菜多達674萬株 農糧署急亮「紫爆」警示
農委會農糧署表示，今年秋季氣候平順，白露後日間溫暖夜溫漸涼，目前供應主產區高冷地產區仍持續種植及採收甘藍（高麗菜），平地產區也同時開始種植，根據大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，今年9月中旬甘藍種植株數達674萬株，合理數量為600萬株內，請農友9月下旬起調整生產規畫、分批減種或轉作，以確保合理收益。
依據歷年產銷資料評估，甘藍種植規模維持每旬540萬至600萬株，可保有合理價格，但大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，9月中旬甘藍種植數量達674萬株，已超過合理種植範圍，若氣候持續穩定，11月中旬後將有集中採收情形。
農糧署強調，為維持合理生產面積及農民收益，近年致力辦理甘藍預警措施，除辦理專業育苗場售苗統計，另配合遙測判釋種植區位、面積及適時依據氣象參數調整推估產期。秋冬季種植甘藍風險性較高，建議農民購苗種植前可參閱農糧署「大宗蔬菜供育苗資訊」（https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=630&article_id=5529）
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