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針對高端頂級客 旅遊業者推超豪華金門遊團費直逼4萬
中央的「安心旅遊」補助，掀起離島的觀光熱潮，金門屢傳出有旅行社推低價團搶客，影響旅遊品質的亂象，間接傷害金門觀光形象。金門縣觀光處今天表示，除了低價團外，也有旅行社看準高端頂級客，推出超豪華精緻金門五日遊，團費3萬9800元，要玩出極致類出國體驗，除迎合高端客的市場，也突顯金門旅遊的發展潛力。
金門的戰地風情截然不同於台灣本島，堪可比擬以色列，最近有業者推出「深度金門體驗豐富的人文歷史遊覽五天深度之旅」，行程安排三大主題，從歷史悠久、保存豐富的閩南文化建築、戰地史話，到自然景觀，以國外旅行的專業安排，請到最優質的導遊要帶領遊客體驗不一樣的金門。
行程除包括大小金門的經典景點之外，還深入各傳統聚落，也探訪西園鹽場地方文化館、復國墩花崗奇石海岸步道。行程中精選各種金門特色餐食，包括海鮮、牛肉全餐、特色餐、粥品、燒烤、湯包、軍方野戰方便餐、義大利美食，還有下午茶。全程無購物，直接送金門禮物箱，內容有高粱酒、貢糖、牛肉乾、麵線、高粱蛋捲。
縣府觀光處丁健剛表示，縣府從3月就掌握市場脈動，力推金門異國風情，打出「遊金門、類出國」，也多次赴台推介，引起各大旅行社業者關注，紛紛來金踩線、包裝全新遊程產品，觀察到已有業者開發深度精緻遊程，樂見讓遊客有更多的選擇。
丁健剛說，雖然低價遊程是業者競爭行為和消費者的選擇，但也提醒消費者旅遊品質一分錢一分貨，要做一個聰明理性的消費者，詳細的問清楚團費內容，也要與旅行社簽國內旅遊定型化契約，勿被不合理的價格牽著鼻子走，乘興出遊敗興而歸。
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