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TBM華麗轉身開創國道公共藝術新地標 訴說雪隧故事

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機），整修後變成「平安回家」公共藝術品，吸引民眾拍照。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機），整修後變成「平安回家」公共藝術品，吸引民眾拍照。記者戴永華／攝影

國5高速公路完工通車將近15年，當年鑽鑿雪隧的TBM因遭遇堅硬岩石材質，機具毀損報廢多年，如今卻華麗轉身裝修成公共藝術品，今天由交通部長林佳龍主持「平安回家」藝術品開幕，作品見證了雪隧工程的艱辛及無數位這條國道付出的無名英雄。

TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）經由在地藝術家羅萬照團隊整修打造而成，圓錐鑽頭向外，清楚可見34具削刀，整座名為「平安回家」巨型公共藝術品位於國5頭城交流道高架橋下，大作品裡面還有一些不同藝術家的小創作，透過解說牌與「平安回家」創作相互輝映。

交通部高公局長趙興華表示，早年TBM年鑽鑿雪隧時，不但隧道出水量大，還碰上十分堅硬的四稜砂岩，使得機具整個壞掉，報廢的TBM放在武荖坑風景區風吹雨淋也不是辦法，於是改裝成公共藝術品。

「前人種樹、後人乘涼」，交通部長林佳龍表示，很多重大工程建設的背後都要有故事，這座「平安回家」公共藝術不但是重大交通建設的見證，同時也兼具美學、文化及故事，這樣的公共藝術品在國內算是第一件，開創國道公共藝術新地標，藉此讓人感謝當年為這條國道工程付出的無名英雄。

縣長林姿妙及立委陳歐珀肯定TBM功成身退後，華麗轉身成為藝術品，盼如此成功的交通美學呈現，能夠進一步推展到全國各地。

除了「平安回家」公共藝術，另位於國五蘇澳服務區有座「流動的光河」，由當代藝術家楊尊智團隊創作，也在今天點燈亮相，入夜後呈現三個階段的燈光展演，搭配宜蘭縣博物館家族協會在蘇澳服務區二樓展出的「種樹成林」，讓國五成為最有歷史象徵及文化價值的國道。

報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機），整修後變成「平安回家」公共藝術品，吸引民眾駐足觀看。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機），整修後變成「平安回家」公共藝術品，吸引民眾駐足觀看。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）變成一件大型公共藝術品，大作品裡面還有一些小創作。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）變成一件大型公共藝術品，大作品裡面還有一些小創作。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）變成一件公共藝術品，交通部長林佳龍仔細聽工程人員說故事。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）變成一件公共藝術品，交通部長林佳龍仔細聽工程人員說故事。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）變成「平安回家」公共藝術品，交通部長林佳龍、縣長林姿妙及立委陳歐珀等人主持開幕剪綵。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機）變成「平安回家」公共藝術品，交通部長林佳龍、縣長林姿妙及立委陳歐珀等人主持開幕剪綵。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機），整修後變成「平安回家」公共藝術品，位於頭城交流道高架橋下。記者戴永華／攝影
報廢多年的雪隧TBM（又稱全斷面隧道鑽掘機），整修後變成「平安回家」公共藝術品，位於頭城交流道高架橋下。記者戴永華／攝影

公共藝術 國道 雪隧

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