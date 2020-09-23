漁業署首推鱻魚購網站 百大青農、神農獎水產品都在這

農委會漁業署今正式推出「鱻魚購」購物網站，目前已有50名業者提供200多種新鮮或加工漁獲產品，目標每月營業額一千萬元以上，前100名購物成功者，可獲保冰袋、保冷碗。不過記者實測多次，進入首頁至少要花3.5分鐘，點入商品列表等項目又要花3分鐘以上，網站仍有待優化。

為協助養殖青年拓展水產品，漁業署今推出「鱻魚購」網站，業者免上架費，且產品經過食安驗證，希望養殖青年因應疫情時期，開發新的消費型態。

漁業署長張致盛表示，對養殖青年而言，網購平台的上架費是很大負擔，從產品售價的15%至40%都有，但許多養殖青年經營規模不大，又希望直接銷售產品給消費者，過去透過展售或宅配不方便，因此建置「鱻魚購」購物網站，不以營利為目的，因此沒有收取上架費，可以「完全省起來」。

至於對消費者優惠，張致盛說，免收上架費節省養殖戶成本，也希望售價比其他網路平台便宜，目前有些業者提供滿1500元或2000元免運費，購物成功也會提供「鱻魚弊」，可累積換購其他物品。

張致盛表示，有了購物網站平台以後，養殖青年可用低廉成本提供高品質、新鮮衛生安全的漁獲給消費者，消費者也能買到喜歡的產品。漁業署跟檢驗公司、物流業者合作，協助前端的品質控管。

目前網站已有50名業者提供200多種產品，張致盛說，所有產品上架前都經過檢驗，包括新鮮漁獲，或是魚片、魚肚等初級加工品，也有烏魚子等產品。

漁業署說，網站從9月1日試營運至今，搭配中秋禮盒、企業認購方案已創下百萬營業額，平台業者包括百大青農、海宴水產精品、神農獎得主，上架商品也定期送檢並提供合格證明，邀請民眾上網選購（http://fishopgo.com.tw）。