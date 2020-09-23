高雄推出國產豬肉標示貼紙被議員批　新北：以中央為主

高雄市農業局製作1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請，被議員批過程草率也未經事前審核。新北市農業局表示，目前還沒有推出自有標章的規劃，且新北市為消費地，非主要飼養區。

國民黨高雄市議員陳若翠昨表示，高雄市政府推「國產豬肉標示」貼紙，申請者只要留下公司地址及相關資料，就可領取張貼，事先不用經過審查，如何能保證「國產豬肉標示」的公信力？如此草率的過程，如何替民眾食安把關？形同「人人有獎」，恐滿街都是「國產豬肉標示」貼紙，魚目混珠。

新北市農業局表示，農委會目前已規劃國產豬統一識別標章，屆時會以中央版本為主。全國有一致的識別標章是好事，標示只是嚴格把關的一小部分。市面上如何抽查、抽查比例、抽查後消費者要多久才能知道結果等，是更重要的議題，禁止進口及禁止使用才是守護民眾最好的管理。