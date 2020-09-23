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女性「懼」當科學家 美妝萊雅CSR鼓勵科學女傑

聯合報 / 記者郭琇真／即時報導
2020亞太社會創新高峰會一連五天在線上舉辦，主辦單位今天邀請企業與會分享如何透過CSR改善社會問題。由左至右分別是：台灣太古可口可樂公共事務及傳訊總監簡秀君、台灣萊雅企業溝通永續發展暨公共事務部總監陳家祥及中華電信公共事務處資深經理林維娟。圖片提供／Impact Hub
2020亞太社會創新高峰會一連五天在線上舉辦，主辦單位今天邀請企業與會分享如何透過CSR改善社會問題。由左至右分別是：台灣太古可口可樂公共事務及傳訊總監簡秀君、台灣萊雅企業溝通永續發展暨公共事務部總監陳家祥及中華電信公共事務處資深經理林維娟。圖片提供／Impact Hub

妳曾夢想當一名科學家嗎？聯合國統計，全球女性科學家不到三成。在教育普及的台灣，不到25%的女性從事科學領域工作。創辦「台灣傑出女科學家獎」的美妝集團台灣萊雅，8年前開始到高中校園辦教育活動，許多原本因社會偏見、家長擔憂而放棄科學家夢想的女學生，受活動鼓舞，從文組再轉回理組。

台灣萊雅企業溝通永續發展暨公共事務部總監陳家祥今天在「亞太社會創新高峰會」分享，鼓勵大眾一同為台灣科學界的兩性平權盡份心力。

2020亞太社會創新高峰會是由Impact Hub Taipei主辦，協同社企流、國立中央大學尤努斯社會企業中心、財團法人婦女權益促進發展基金會共同舉辦，行政院、聯合報系願景工程等單位共同策劃。一連五天馬拉松式的線上論壇講座，今天來到第三天，主題為「社創永續力」。

中華電信公共事務處資深經理林維娟、台灣萊雅企業溝通永續發展暨公共事務部總監陳家祥和台灣太古可口可樂公共事務及傳訊總監簡秀君，都在線上分享企業如何透過CSR（企業社會責任）改善社會問題。CSR@天下頻道顧問顏和正為主持人。

研發化妝品起家的國際知名品牌巴黎萊雅，1998年與聯合國科文組織合辦「全球傑出女科學家獎」，鼓勵女性參與科學。台灣分公司2007年開始推動、成立「台灣傑出女科學家獎」，台灣癌症之母彭汪嘉康、中研院院士王瑜都曾獲得殊榮。如今該獎項被冠以「女性諾貝爾獎」的美稱。

陳家祥說，十幾年女性與科學的議題很難推廣，世界各地女性參與科學比率不高，主因是男女受教比率不均及社會規範女性不可外出工作；台灣雖無這兩大困境，但攤開教育部統計資料發現，每年報考數理學科的大專生只有三成是女性，女性報考數理博士班的比率降到25%，這都與傳統的性別刻板印象有關，女性就該念人文組別，遠離數理。

3年前，台灣萊雅與遠見雜誌合作民調，發現多數國高中家長認為，男生數理比女生好、追求科學恐無法兼顧家庭生活等，顯見這些社會偏見仍根深柢固。

舉辦獎項之餘，台灣萊雅也教育著手，與教育部開辦的「高中女校科學教育巡迴計畫」。年年深入十所高中，邀請女學生參與奧林匹亞科學實驗競賽、與曾獲得台灣傑出女科學家獎的學者對談，累積至今已有7800位學生參與。事後問卷調查發現，有一半參與的女學生因活動而想重拾科學道路。

投入女性參與科學的議題推廣長達13年，陳家祥發現，這13年在大學選擇數理科系的女性從31.3%成長至35.9%，約多了4.6%，「這成長很不容易，也代表還有很多努力空間」。她認為，在科學路上，女性要有更多典範，激勵新世代追隨。

「當女性投入科學比率和男性對等時，也是這獎項功成身退的時候了。」陳家祥說。

教育部

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