影／非洲豬瘟高風險管道！9月郵包查獲豬肉月餅等21件產品

日前有民眾在臉書網購「台灣製肉鬆餅」，到貨打開卻發現是「中國製」，擔心包裹、郵寄成為非洲豬瘟破口。中秋節將至，月餅、食品購買數量大增，今年9月1日至15日已在郵包查獲21件動物產品，其中8件為豬肉月餅，這兩周將是風險高峰期。

農委會主委陳吉仲今天到台北郵件處理中心，視察國際郵包進口查驗業務。陳吉仲表示，中秋節要到了，很擔心含有豬肉、火腿的月餅透過郵寄進入台灣，尤其臘製品不用經過高溫蒸煮，若沒在邊境第一線守住，消費者若沒吃完當成廚餘，可能守不住非洲豬瘟。

陳吉仲說，現在邊境要做到百分百阻擋國外豬肉相關製品進入台灣，全球已有57個國家淪陷，台灣更要嚴守。即使因為新冠肺炎疫情關係，邊境進出人數減少，但現在距離中秋節很近，未來兩周將是寄運高峰期，最大風險是快遞跟郵包，政府會努力把關。民眾若收到不明郵包，應交給地方政府防疫單位。

中華郵政總經理江瑞堂說，現在開始兩周最重要，因為國人有致贈禮品習慣，包含豬肉月餅或肉類食品。未來兩周會非常辛苦，為了防止非洲豬瘟，將配合農委會檢疫犬、關務署X光機，疫區進口高風險郵件也會適度分流並加強檢驗，並宣導肉類食品不要透過郵件郵包進口。

防檢局統計，去年郵包檢疫含有動物產品的不合格批數約為40至50件，但去年9月中秋節期間，郵包檢疫不合格批數高達195件，其中有97件為含豬肉月餅。

今年9月截至15日為止，郵包查獲21件動物產品，8件為含豬肉月餅，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋禮品，已成為高風險管道。