AI診斷軟體問世 糖尿病回診＋眼底檢查可一站完成

「阿伯，你今年眼底檢查還沒做，請你再去眼科門診！」很多糖尿病病患回診的時候，內科或新陳代謝科醫師都會這樣提醒，因為術業有專攻，眼科醫師判讀較準。很多糖尿病患因為覺得麻煩，就這樣錯過檢查和治療的機會，超過220萬名糖尿病患只有不到三成病友有每年按時做檢查，因此糖尿病視網膜病變一直是台灣成年人失明的主因之一。

為解決這個問題，台大醫院、宏碁、諾華合作並於今天發表台灣第一個取得醫材許可證的眼科人工智慧診斷軟體，診斷精確度與眼科醫師不相上下。未來病友在內科或新陳代謝科回診，可望一站完成眼底的檢查和診斷。

台大醫院新陳代謝科主任莊立民表示，第二型糖尿病很多是不到40歲就發病，20到39歲這個年齡層盛行率已經超過1%，是15年前的兩倍多。糖尿病學會建議第一型糖尿病發病五年後、第二型糖尿病發病後，都每年做一次眼底檢查。目前除了糖尿病共照網之外，她呼籲相關政府部門應積極尋找其他可能的路徑，有效提高眼底鏡篩檢的可近性，才能真正幫助糖尿病病患遠離失明風險。

莊立民表示，內科和新陳代謝科醫師對於是網膜膜影像的研判會有遲疑，如果發現有中度以上程度的糖尿病視網膜病變，都會轉介給眼科，進行進一步評估以及治療。需要以手術或雷射治療糖尿病視網膜病變的糖尿病病患，過去十幾年來大約都佔一成。以現有220萬名糖尿病患換算，大約有22萬人已有需治療的視力損傷。

台大醫院眼科部主治醫師謝易庭表示，台大醫院與宏碁結合影像處理技術和深度學習技術，把用五萬多筆外國人眼底影像做特徵強化，找出關鍵部分，送到深度學習模型去訓練。再利用台大醫院十年來近萬筆的資料和診斷結果，去微調模型精進，最後得到95%敏感度90%特意度，已經是類似眼科醫師的水準。未來希望運用於臨床，幫助病人不再因為就醫麻煩而失去早期診斷機會。

台大醫院院長吳明賢表示，台大在今年二月成立智慧醫療中心，要發展各式各樣人工智慧相關診斷工具及研究。台大醫院會盡快把這個眼科人工智慧診斷軟體實際應用的辦法建立起來，透過實際的現實世界的應用，讓這套軟體越用越好用，台灣民眾首先受惠，之後將推向國際，讓全球病患都可以獲益。

食品藥物管理署署長吳秀梅表示，台灣第一個人工智慧輔助診斷軟體的誕生是一個里程碑，是異業結合、跨域合作的成功案例，食藥署也給予廠商共24次面對面、一對一的專案輔導，協助取得許可證。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，如果這項產品能在台灣普及，內需就能帶動外銷，帶來GDP成長的空間，「我的使命是讓醫師睡覺時間也能對人類做貢獻，在這個時代是有很大機會可以達成的。」他也呼籲政府相關單位積極建置台灣這方面政策發展的舞台。