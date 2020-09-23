台兒童近視多 小六生高度近視竟致視網膜剝離

家長注意，家中兒童若高度近視，恐導致其他病變。一名女童從幼稚園時就近視，而後度數每年以50、100度增加，到小六時已成高度近視、度數高達800度，且因視野變暗而就醫檢查，發現為視網膜剝離，所幸經緊急開刀治療後改善。

高雄長庚醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌表示，台灣已成近視王國，據兒童流行病學報告指出，東亞洲近視率為73%，遠高於歐美國家。據教育部統計，台灣國中小學生近視人數達96萬人，近視發生的尖峰為7至8歲、13至14歲，學童一旦近視，小一至小三度數增加數度最快，平均每年增加約75至100度；若不去控制，一年可能增加100至125度，幾年下來恐成500度以上的高度近視。

吳佩昌說，近視會使眼軸拉長、變形，造成眼球生理不可逆的變化，青光眼，白內障，黃斑部病變等皆可能提早發生，且增加視網膜剝離的風險，拉高失明的機會。

收治上述個案的高雄澄清眼科院長吳孟憲表示，高度近視會增加視網膜剝離的風險外，也會導致白內障等病變，白內障一般來說雖好發於70歲以上年長者，但可能是因科技3C發達，民眾使用手機平板頻率增加關係，近年發生年齡已下降到4、50歲，臨床上因高度近視導致的白內障手術增加約10倍，凸顯因近視造成的眼睛病變問題，儼然是國安危機。

而在近視治療上，吳佩昌說過去傳統方式包含點散瞳劑、戴角膜塑型片等，但有侷限性，點散瞳劑容易畏光、角膜塑型片有異物感等，使部分患者會抗拒接受治療、度數增長。不過目前也有可每日更換、異物感低的日拋軟式隱形眼鏡，經醫學證實，有效達到近視控制效果，但因個人感受不同，配戴前可諮詢醫師，若有紅腫熱痛應盡快就醫。

藝人徐小可今帶著大兒子「白開水」出席兒童近視防治活動分享。她表示先前兒子視力產生問題，讓她一度以為是「腦出問題」，所幸只是一般近視，但提早發現為兒子矯正，也不是件壞事，也讓她知道及早治療的重要性。