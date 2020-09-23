台北家扶：7成弱勢戶光源不足 孩子眼酸、窩板凳寫功課

台北家扶中心今公布針對1300戶扶助家庭的調查結果，顯示4成的受扶助家庭居住空間狹小，孩子只能以廚房、客廳或房間床上及椅子作為替代性讀書空間，更有高達7成的受扶助家庭屋內光源不足，導致孩子有近視的狀況。台北家扶為此號召民眾捐贈檯燈，成為弱勢孩童的「點燈人」，為他們的讀書環境帶來光明。

家扶扶幼委員副主委王文玲指出，台北家扶就轄內近1300戶的扶助家庭進行家庭環境及學習空間調查，數據顯示4成家庭因居住空間狹小，孩童只能在廚房、客廳、房間床上或椅子等地方寫功課、念書，更有7成的受扶助家庭屋內光明顯不足，導致近4成孩童有近視的狀況。

和阿公、阿嬤一家三口住在南港偏僻郊區鐵皮屋的小君，今年就讀國小六年級，每天從家裡步行至學校需要半小時的腳程，路途中的路燈時不時壞損，小君若晚一點回家，就得摸黑找路，放心不下的阿嬤，就算行動不便也會特地出門接小君。

由於鐵皮屋老舊破損不堪，空間狹小且採光陰暗，小君大多時候都在學校完成課業，寫不完帶回家，就只能窩在塑膠板凳上繼續寫。小君說，雖然家裡天花板安裝著燈泡，但光線微弱，即便小君用手電筒加強光源，效果也不大。

小君阿公因長年需要洗腎，阿嬤罹患糖尿病、心臟病及高血壓，孝順的小君最希望能擁有一座檯燈，除讓她看清楚作業簿，若有足夠光源，阿公、阿嬤也比較不會碰撞、跌跤，將來則盼望成為護理人員，照顧身體有病痛的人們。

台北家扶中心主任謝曉雯說，多數人以為只有偏鄉孩子需要關注，但其實在都市角落有一群孩子，身處在陽光照不到的地方，通常全家擠在小套房或是老舊陰暗的公寓，學習空間、照明光明都不足，進而限制孩子的學習機會。