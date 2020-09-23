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基因檢測擬下放給昆蟲系生 醫檢師團體抗議「違法」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣醫檢產業工會、醫檢師全聯會、台灣醫學實驗室管理學會、全國16校醫檢相關學系代表今集結在衛福部外群起抗議特管法草案違法。記者陳雨鑫／攝影
台灣醫檢產業工會、醫檢師全聯會、台灣醫學實驗室管理學會、全國16校醫檢相關學系代表今集結在衛福部外群起抗議特管法草案違法。記者陳雨鑫／攝影

對抗新冠肺炎，醫檢師全力投入檢測，蔡英文總統稱為是抗疫期間「最關鍵功臣」，醫檢師各團體今下午集結衛福部門口，抗議衛福部正修訂的特管辦法中，正悄悄放寬實驗室特定檢驗人員的資格，只要是生物相關科系，如昆蟲系，只要在醫師指導下，也能擔任專任技術員協助檢驗，今各團體控訴該草案根本「違法」，甚至踐踏醫檢師專業。

衛福部4月中旬頒布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正草案，其中第38條中，研擬未來只要是生物相關學系畢業，即可擔任專任技術員，包含心理學系、生理學系、昆蟲系等，台灣醫檢產業工會、醫檢師全聯會、台灣醫學實驗室管理學會、全國16校醫檢相關學系代表群起抗議，批評該規定若塵埃落定，將嚴重影響未來檢驗品質。

台灣醫檢產業工會發言人凃昀吰批評，醫檢師是透過專業訓練，並經過國考取得執照，從採檢到判讀數字，皆是醫檢師的專業領域，而衛福部竟有意開放各式不具醫事檢驗專業的人員，可執行基因檢測的業務，直呼「真的太扯了」。

台灣醫學實驗室管理學會常務監事鐘明義表示，衛福部此舉可能恐是讓產業內自設實驗室，卻未依照規定聘雇醫檢師，自此就地合法，根據了解，產業內委請生物相關科系執行醫檢作業的情形非常普遍，粗估至少五分之一並未依規定由醫檢師執行檢驗業務。

鐘明義表示，全台領有醫檢師執照的人約有2萬4000多人，實際執業僅1萬多人，領照未就業的因素多，如沒有職缺、待遇太低。

他批評，政府既然在發展分子檢驗、基因檢測，正值可拓展醫檢師工作權的同時，卻是保障一群沒有受過專業訓練的人，經過基本訓練，無須考核即可上場打仗。

凃昀吰表示，新冠肺炎疫情期間，醫檢師確實人力吃緊，但背後的原因是醫院可聘僱醫檢師是受限於法令的，醫院聘雇醫檢師的標準是透過醫院床數，卻不計算整體醫院自費檢驗、健康檢查、門診數，才會導致醫檢師採檢量過大，進而出現人力吃緊的問題。

凃昀吰表示，政府僅看見醫檢師人力吃緊，但卻不解決最根本的原因，未要求醫院應針對門診量等，增加聘雇醫檢師，反而是讓那些不符合規定的行為就地合法。

凃昀吰表示，若分子檢驗、基因檢測放手給生物相關人員，只要在醫師指導下就能執行，未來難保乳癌、肺癌的篩檢、產前罕病基因檢測等專業的檢驗報告判讀都由他們執行，一旦數據出現疑慮，就可能沒有能力校正，過度醫療或是無效醫療等就會出現，不僅嚴重違法醫學倫理更親和民眾對健康知的權利。

台灣醫檢產業工會、醫檢師全聯會、台灣醫學實驗室管理學會、全國16校醫檢相關學系代表今集結在衛福部外群起抗議特管法草案違法。記者陳雨鑫／攝影
台灣醫檢產業工會、醫檢師全聯會、台灣醫學實驗室管理學會、全國16校醫檢相關學系代表今集結在衛福部外群起抗議特管法草案違法。記者陳雨鑫／攝影

衛福部 基因 新冠肺炎

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