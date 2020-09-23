雙鋼印實名制明天開賣 經長：同步查核市面盒裝口罩
雙鋼印實名制口罩明天開賣，經濟部長王美花今天說，確定口罩上要有雙鋼印後，工具機國家隊就不眠不休趕工，至今已完成339支壓花輪。這段期間也將持續查核市面上販售的盒裝口罩，確保民眾買到的口罩符合規定。
為防止加利口罩事件重演，中央流行疫情指揮中心規定未來台灣製的醫用口罩都要標示MD（醫用）及MadeIn Taiwan（台灣製造），並全面徵用至10月31日，民眾明天起就可在藥局、衛生所買到雙鋼印口罩，但若要購買雙鋼印盒裝口罩，必須等到11月。
備戰明天開始販售雙鋼印口罩，各家藥局已開始分裝。對有廠商抱怨政策過於倉促，王美花下午出席國際半導體展時坦言，為了讓國人放心，確實有點趕；但口罩確定要印製雙鋼印後，經濟部也立刻動員工具機國家隊，不眠不休趕工製作壓花輪，如今已有339支壓花輪完成。
王美花也說，雙鋼印口罩優先給實名制通路使用，經濟部也會持續查核市面上販售的盒裝口罩，確保民眾買到的口罩都符合規定與要求。
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