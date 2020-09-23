雄獅推郵輪國慶航次 海上賞漁光島國慶煙火
2020國慶煙火即將在台南漁光島登場，雙十國慶當天晚間8時將有長達30分鐘的高空煙火秀，預計吸引30多萬民眾前來觀賞。為此，雄獅旅遊和星夢郵輪規畫3天2夜的探索夢號國慶航次，選在雙十節當天停靠台南安平港，遊客可在國際郵輪欣賞海上國慶煙火秀。
雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，除國慶煙火主題航次外，旅客還可以選擇10月22日至11月27日間的「環島郵輪」，停靠安平港時，台南市長黃偉哲將帶路走讀府城，另也在安平港碼頭規畫了近30個「府城小吃市集」讓郵輪旅客免排隊，直接在碼頭大啖熱門小吃。
游國珍說，「探索夢號」將於10月9日晚間從基隆港出發，10月10日中午抵達台南安平港，郵輪將停靠在距離煙火施放地僅約2公里的安平港內，旅客透過海景第一排的地利優勢，換個角度在海上欣賞國慶高空煙火美景，不僅避開交通管制和觀光人潮，更能擁有最佳視野，這也是「探索夢號」第一次抵達台南安平港。
至於郵輪環島首航，預計於10月26來到安平港，活動規畫了「阿哲市長走讀府城」半日遊，黃偉哲將搭乘露天雙層巴士，帶遊客暢遊府城知名景點。
雄獅旅遊表示，凡於10月10日前報名首航航次，將抽出30名幸運旅客免費跟黃偉哲一同領略府城之美。
此外，雄獅旅遊還舉辦「Taiwan NO.1 真郵你的！」網路活動，只要在雄獅旅遊Facebook專屬活動區分享在今年的7月26日至9月30日期間搭乘探索夢號的任何照片或影片，並TAG一位朋友，就有機會抽中環島郵輪航次的免費艙房，一人中獎、兩人同行，還可抽郵輪行程抵用金。
雄獅旅遊表示，「探索夢號」環島郵輪以基隆為母港共有七個航次，從基隆出發，行經台南(安平港)、澎湖、高雄(高雄港)、花蓮(花蓮港)。6天5夜最低價每人只要9900元起。5天4夜每人8900元起，4天3夜每人7900元起。
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