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王小棣、優席夫現身龍應台思沙龍 分享思想的力量

聯合報 / 記者郭琇真／即時報導
圖／龍應台基金會提供
圖／龍應台基金會提供

新冠肺炎席捲、全球經濟大傷、失業率攀升，2020年是動盪的一年。徬徨的時候，力量從哪裡來？龍應台基金會「秋季思沙龍」自10月起，以「力量從哪裡來？」為主題，邀請建築師姚仁喜、導演王小棣與原民藝術家優席夫三位講者，分享他們對時代的理解。面臨低潮、挫敗、徬徨的時候，他們相信什麼？背後思想的力量來自哪裡？

此系列講座由龍應台文化基金會主辦，聯合報系願景工程等單位協辦。10月17日，知名建築師姚仁喜將以「深夜裡直面自己的時候」為題，從哲學面分享他的思索：社會存在著什麼集體意識？這些集體意識又如何影響我們對時代的認知？身為得獎無數的建築師，如何看待許多人認為正在「走下坡」的時代？講座由2020神農計畫成果展策展人彭昱融主持。

從事導演、編劇、監製將近40年的王小棣，擅於觀察社會底層，作品流露生命的困境與辛酸，也見到幽默與溫暖。11月21日，王小棣主講「怎麼告訴你『我是誰』？」，由娛樂產業職人郭子綺主持。從性別認同到努力耕耘台灣影視，他如何找到自我？

12月5日原住民藝術家優席夫.卡照，以「不試怎麼會知道？」為題，分享他如何褪去社會的標貼，重新認識自己，並藉由藝術省思偏鄉、環保等社會議題。本場沙龍由Real Food Real Stories 創辦人柯沛如主持。

在快速變化的國際變局中。龍應台基金會鼓勵年輕人深刻思索，透過聆聽、理解與討論，做有思想有擔當的全球公民。

【活動訊息】

首場：深夜裡直面自己的時候

講者：姚仁喜 大元建築工場創始人

主持：彭昱融 2020神農計畫成果展策展人

時間：2020/10/17（六）14：00-15：30

第二場：怎麼告訴你「我是誰」？

講者：王小棣 導演

主持：郭子綺 娛樂產業職人

時間：2020/11/21（六）14：00-15：30

第三場：不試怎麼會知道？Never Try,Never Know

講者：優席夫.卡照 藝術家

主持：柯沛如 Real Food Real Stories 創辦人

時間：2020/12/5（六）14：00-15：30

報名連結：http://www.civictaipei.org/registration.php

建築 龍應台 藝術家

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