中秋國慶快到了 觀光局估：花東旅遊人最多、離島次之

中秋暨國慶連假將屆，根據觀光局統計，中秋節連續假期訂房率，以花東居冠，平均訂房率高達67％，其次是離島52%、南部49%、中部43％，北部則是墊底，訂房率為32％。觀光局預估，中秋連假，宜花東旅遊總人次上看22.65萬人次，較去年同期的12.8萬人次增加不少。

至於國慶連假的訂房狀況，觀光局表示，同樣也是花東居冠，訂房率高達67％，其次是南部55％、離島51％、中部48%、北部33%；住宿旅人次的部分，預估約15.29萬人次，較去年同期的25.3萬人是略減。

觀光局表示，國慶連假去年有四天，今年僅三天，再加上距離國慶連假還有一段時間，推出訂房率還會再增加。且因為假期僅三天的關係，民眾出遊明顯偏向西部，全台22縣市中，又以台南市的訂房成長率最高，約77.46%，其次是苗栗77％、花蓮70％，台南訂房率偏高，應該也和國慶煙火在台南舉辦有關。

交通部長林佳龍表示，目前安心旅遊補助規畫到10月底，但因為申請的人非常多，應該有超過上千萬人次，所以目前補助預算利用以緩濟急的方式處理，政院也在評估怎麼籌措預算支持，讓補助持續到10月底，另外也希望立法院盡快讓特別預算審議通過。

至於是否會擔心安心旅遊補助結束後，11月開始國旅退燒？林佳龍說，其實觀光旅遊的需求一直都在，交通部每一個階段也在做下個階段的評估，也有和府院反應，11月後是否要推出其他觀光業相關措施。