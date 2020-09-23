交通部估中秋連假運量創新高 雙鐵這些票還有剩可以買

中秋暨國慶連假將至，交通部預估運量將創中秋連假以來新高。交通部長林佳龍鼓勵民眾多搭乘雙鐵等大眾運輸工具。路政司說，高鐵目前對號座位已售超過五成，會視情況加開全車自由座。台鐵局則表示，儘管長途尖峰段列車已售罄，民眾想宜花旅遊可以利用北花優惠復興號。

林佳龍今天中午率領交通部一級長官向媒體說明中秋及國慶連假疏運狀況。台鐵局長張政源表示，以中秋疏運來說，最主要措施是加開、加掛。台鐵中秋加開202列次，加掛580輛次，整體運能較平日增加10.3%，疏運重點擺在東線跟南迴線，各站24.4%和32.9%。

張政源說，連假有幾個比較特殊安排，包含北花優惠復興號，通勤電聯車來跑北花，且是自由座，10月1日到4日每天開一班往返，台北到宜蘭100元、花蓮200元，鼓勵朋友返鄉多利用自由座通勤。

張政源說，東線實名制在中秋連假開了六列次，提前三天預購，兼顧花蓮、台東當地民眾返鄉需求，也開了紅眼列車，只有節前9月30日跟10月3日各開行一列，並提供七折優惠。東線莒光號80公里以上也有七折優惠。另外台鐵跟花蓮跟台東縣政府也有長期合作返鄉列車，中秋共有四個列次，民眾可多加利用。

至於高鐵，路政司說中秋六天疏運共開行1065班次，較平常日增加196班次，提升20.6%運能，每日可疏運23.7萬人次，會視狀況機動增開全車自由座。截至今天上午8時，共完成42萬4012張訂票，占對號座總提供數五成。

檢視高鐵售票資訊，9月30日連假前一天，上午9時後的南下列車幾乎售罄，10月1日中秋節當天南下列車也自上午6時就呈現近乎客滿。

10月3日周六下午2時起，北上列車幾乎售罄，隔天10月4日周日收假日上午7時起北上列車也近乎客滿。

交通部長林佳龍說，預期中秋連假疏運量應該會創新高，透過雙鐵加開班次，希望能達到公共運輸分流。

他說，這次中秋和國慶連假採取很多分流措施，是否有效也相當程度決定於所有用路人，善用分流措施跟各種優惠，道路容量有限，特定時間大量車量一定會有擁塞。有些民眾會將兩個連假放在一起，預期中秋到雙十連假負荷很重，可能是前所未有挑戰，也會嚴陣以待。