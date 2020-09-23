快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部估中秋連假運量創新高 雙鐵這些票還有剩可以買

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部估中秋連假運量創新高 ，建議民眾可以多利用雙鐵疏運。本報資料照片
交通部估中秋連假運量創新高 ，建議民眾可以多利用雙鐵疏運。本報資料照片

中秋暨國慶連假將至，交通部預估運量將創中秋連假以來新高。交通部長林佳龍鼓勵民眾多搭乘雙鐵等大眾運輸工具。路政司說，高鐵目前對號座位已售超過五成，會視情況加開全車自由座。台鐵局則表示，儘管長途尖峰段列車已售罄，民眾想宜花旅遊可以利用北花優惠復興號。

林佳龍今天中午率領交通部一級長官向媒體說明中秋及國慶連假疏運狀況。台鐵局長張政源表示，以中秋疏運來說，最主要措施是加開、加掛。台鐵中秋加開202列次，加掛580輛次，整體運能較平日增加10.3%，疏運重點擺在東線跟南迴線，各站24.4%和32.9%。

張政源說，連假有幾個比較特殊安排，包含北花優惠復興號，通勤電聯車來跑北花，且是自由座，10月1日到4日每天開一班往返，台北到宜蘭100元、花蓮200元，鼓勵朋友返鄉多利用自由座通勤。

張政源說，東線實名制在中秋連假開了六列次，提前三天預購，兼顧花蓮、台東當地民眾返鄉需求，也開了紅眼列車，只有節前9月30日跟10月3日各開行一列，並提供七折優惠。東線莒光號80公里以上也有七折優惠。另外台鐵跟花蓮跟台東縣政府也有長期合作返鄉列車，中秋共有四個列次，民眾可多加利用。

至於高鐵，路政司說中秋六天疏運共開行1065班次，較平常日增加196班次，提升20.6%運能，每日可疏運23.7萬人次，會視狀況機動增開全車自由座。截至今天上午8時，共完成42萬4012張訂票，占對號座總提供數五成。

檢視高鐵售票資訊，9月30日連假前一天，上午9時後的南下列車幾乎售罄，10月1日中秋節當天南下列車也自上午6時就呈現近乎客滿。

10月3日周六下午2時起，北上列車幾乎售罄，隔天10月4日周日收假日上午7時起北上列車也近乎客滿。

交通部長林佳龍說，預期中秋連假疏運量應該會創新高，透過雙鐵加開班次，希望能達到公共運輸分流。

他說，這次中秋和國慶連假採取很多分流措施，是否有效也相當程度決定於所有用路人，善用分流措施跟各種優惠，道路容量有限，特定時間大量車量一定會有擁塞。有些民眾會將兩個連假放在一起，預期中秋到雙十連假負荷很重，可能是前所未有挑戰，也會嚴陣以待。

至於是否可能以價制量，林佳龍說，未來台鐵購車優先用在宜花東，相信也可以紓解國道跟公路負荷。

交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍。記者曹悅華／攝影

中秋節 連假 列車

延伸閱讀

台鐵便當轉型搶攻站外市場 林佳龍：食安會嚴格要求

內湖公車司機肇事 林佳龍：吸毒就是違法將檢討

連假疏運走台9線 林佳龍：抵達目的地從來不只一條路

林口交流道改善 新北、桃園都有想法10月初提規畫

相關新聞

國5估中秋運量堪比初一 林佳龍：前所未有的挑戰

中秋暨國慶連假將屆，為避免再度重演國道塞車惡夢，交通部近來頻頻宣導相關交通疏運措施。高公局預估，中秋節國道車流量高達12...

雙鋼印口罩明正式開賣！藥局今偷賣「將祭出停配措施」

加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印的國產醫用口罩將於明天起正式開賣。衛福部食藥署日前發公文給藥師公會，...

台14線人止關邊坡鋪網防落石 明起交通管制40天

南投縣仁愛鄉台14線人止關路段是埔里往清境必經幹道，唯去年5月豪雨襲台致落石、泥流等災況頻傳，公路總局當時發包完成刷坡清...

高雄推出國產豬肉標示貼紙被議員批　新北：以中央為主

高雄市農業局製作1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請，被議員...

【機車之島1】禁停人行道卻增建停車場 學者批「打嗎啡」惡性循環

內政部日前預告修正「市區道路及附屬工程設計標準」，增訂人行道不設置機車停車格，引發機車族熱議大呼「機車要停哪？」交通部長林佳龍則火速回應「將興建停車場」。長期研究街道設計的中原大學景觀學系教授趙家麟直言，一方面在高喊「人本交通」，一方面不斷想增建停車場、無限制增加停車格，無限制滿足的迷思若沒有打破，城市永遠沒救。

女性「懼」當科學家 美妝萊雅CSR鼓勵科學女傑

妳曾夢想當一名科學家嗎？聯合國統計，全球女性科學家不到三成。在教育普及的台灣，不到25%的女性從事科學領域工作。創辦「台...

瓦拉米步道發現虎頭蜂窩 台30線明首度因除蜂封路7小時

花蓮林管處人員近日巡查時，在玉山國家公園內的瓦拉米步道發現兩顆比籃球還大的虎頭蜂窩，因接近遊客活動地點，將於明日摘除，配...

影／非洲豬瘟高風險管道！9月郵包查獲豬肉月餅等21件產品

日前有民眾在臉書網購「台灣製肉鬆餅」，到貨打開卻發現是「中國製」，擔心包裹、郵寄成為非洲豬瘟破口。中秋節將至，月餅、食品...

AI診斷軟體問世 糖尿病回診＋眼底檢查可一站完成

「阿伯，你今年眼底檢查還沒做，請你再去眼科門診！」很多糖尿病病患回診的時候，內科或新陳代謝科醫師都會這樣提醒，因為術業有...

台兒童近視多 小六生高度近視竟致視網膜剝離

家長注意，家中兒童若高度近視，恐導致其他病變。一名女童從幼稚園時就近視，而後度數每年以50、100度增加，到小六時已成高...

台北家扶：7成弱勢戶光源不足 孩子眼酸、窩板凳寫功課

台北家扶中心今公布針對1300戶扶助家庭的調查結果，顯示4成的受扶助家庭居住空間狹小，孩子只能以廚房、客廳或房間床上及椅...

雙鋼印實名制明天開賣 經長：同步查核市面盒裝口罩

雙鋼印實名制口罩明天開賣，經濟部長王美花今天說，確定口罩上要有雙鋼印後，工具機國家隊就不眠不休趕工，至今已完成339支壓...

熱門新聞

杏輝又出包！暈船藥、皮膚炎、結膜炎等14款藥品下架

沒等乘客全下車就開走 列車長：汐科是很尷尬的站

離譜！ 區間車到汐科站 不等乘客全下車就開走

周六補班日限定！OKmart「大杯美式咖啡、拿鐵同品項買2送2」

明天鋒面南下將變天！ 吳德榮：秋雨又轉涼

雙鋼印口罩明正式開賣！藥局今偷賣「將祭出停配措施」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。