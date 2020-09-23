什麼周六要補班？！網友瘋改吉卜力哏圖爆出滿滿怨念

由於日本吉卜力工作室釋出400張動畫劇照，並聲明可在合理範圍內自由使用，令不少動漫迷腦洞大開，一時間各式迷因哏圖層出不窮。適逢本周六（9/26）是中秋連假補班日，網友更賣力製圖提醒親朋好友「禮拜六要上班上課……」，讓人看了不禁眼角微濕。

因應中秋連假，周六（26日）需要補班補課，2天休假瞬間縮水一半，恰逢日本吉卜力工作室釋出大批劇照供眾人「合理運用」，網友們的怨念瞬間有了寄託，社群媒體上出現大量「記得要補班」的有趣哏圖。

多吃點，班要上到禮拜六的

你不知道9/26要補班嗎！！！

星期六早上聽到今天要補班還躺在床上的我

說好週六一起補班 卻只有自己上班的辦公室

也有網友利用貼圖炫耀自己不用補班，讓人恨得牙癢癢，「我禮拜六不用上班喔」、「本公司從不補班」、「可惡！週六請假了啦」、「笑著笑著就哭了」。另也有商家利用這波熱度打知名度，或宣傳補班日優惠。