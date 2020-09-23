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跨國婚姻國人因疫情無法出國面談 外交部研擬專案措施

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，新冠肺炎疫情期間我國人因入境限制及航班取消，無法赴國外完成結婚依親面談，外交部已會同內政部移民署研擬彈性面談及審查的專案措施，協助國人及外籍配偶完成跨國婚姻程序，以利家庭團聚。

外交部表示，新冠肺炎疫情造成全球旅行秩序紊亂，各國均採取不同程度的人流管制及檢疫措施，造成我國人的跨國婚姻申請案件無法前往國外完成依親面談程序，因此外交部前已洽請相關國家基於人道考量，針對已與當地國民結婚的我國人，同意給予簽證及入境申請。

外交部表示，為了積極協助國人及外籍配偶完成跨國婚姻程序，外交部經過和移民署會商後，已依據現行規定研擬彈性處理疫情期間境外面談及審核的專案措施。針對目前已辦妥國外結婚面談登記卻因疫情導致當事人無法至我駐外館處面談的案件，將以加強書面文件與實質資格審查，以及先面談境外的外籍配偶，作為簽證審核的參考。

外交部表示，若疑慮未能釐清，則待外籍配偶入境後由移民署在境內對雙方當事人進行訪查，並將結果作為駐外館處決定全案准駁的依據，外交部將立刻請駐外館處啟動疫情期間境外面談專案措施。

至於因新冠肺炎影響無法前往國外結婚者，外交部表示，將等到各國飛航及入境限制解除後，繼續依照現行特定國家外籍配偶境外面談機制辦理。

外交部 移民署 新冠肺炎

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