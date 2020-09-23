聽新聞
test
0:00 / 0:00
義大遊樂世界賣「10元票」！中秋國慶連假第二人享優惠
10月兩大連假，中秋、國慶即將到來，義大遊樂世界推出「10元票」超殺優惠，需搭配一人購買原價899元的全票，平均下來一人不到455元，兩人同行省很大。
此外，10/9晚上加碼舉行「義大萬聖趴」，夜間遊樂園除了有精彩表演，還有抽獎、萬聖變裝等活動，除當日入園一票玩到底者，即日起至10/918:30前，憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日累計消費滿3,000元的發票，還可免費兌換樂園萬聖趴入場券乙張，滿6,000元兌換2張，限量兌換。
義大遊樂世界每年備受好評的「義大萬聖趴」，今年包括知名藝人與網紅與民眾同樂狂歡，並於園區內安排舞者快閃、Trick or Treat等互動區，以及抽獎活動，獎品包括義大天悅飯店住宿券，總價值約10萬元。活動當天，也有專人為遊客化妝，只要扣E卡會員點數15點，三款萬聖節妝容任挑，包括主題限定的撲克國王皇后妝、小丑鬼牌妝、驚悚喪屍妝，將萬聖變裝po到樂園粉專參加活動，還有機會抽萬聖好禮。
擁有700個品牌全年2折起的義大世界購物廣場，也是順遊的好地方。運動品牌adidas&Reebok台灣直營最新概念店10/1開幕，當日單筆消費滿2,500元即贈運動盥洗包，數量有限送完為止。10/1~10/11憑義大Easy購2.0 APP不限金額消費，還有機會抽中價值23,990元的vivo X50 Pro手機、義大天悅飯店住宿券等大獎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言