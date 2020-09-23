義大遊樂世界賣「10元票」！中秋國慶連假第二人享優惠

10月兩大連假，中秋、國慶即將到來，義大遊樂世界推出「10元票」超殺優惠，需搭配一人購買原價899元的全票，平均下來一人不到455元，兩人同行省很大。

此外，10/9晚上加碼舉行「義大萬聖趴」，夜間遊樂園除了有精彩表演，還有抽獎、萬聖變裝等活動，除當日入園一票玩到底者，即日起至10/918:30前，憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日累計消費滿3,000元的發票，還可免費兌換樂園萬聖趴入場券乙張，滿6,000元兌換2張，限量兌換。

義大遊樂世界每年備受好評的「義大萬聖趴」，今年包括知名藝人與網紅與民眾同樂狂歡，並於園區內安排舞者快閃、Trick or Treat等互動區，以及抽獎活動，獎品包括義大天悅飯店住宿券，總價值約10萬元。活動當天，也有專人為遊客化妝，只要扣E卡會員點數15點，三款萬聖節妝容任挑，包括主題限定的撲克國王皇后妝、小丑鬼牌妝、驚悚喪屍妝，將萬聖變裝po到樂園粉專參加活動，還有機會抽萬聖好禮。