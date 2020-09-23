台鐵便當轉型搶攻站外市場 林佳龍：食安會嚴格要求

台鐵便當去年賣破千萬個，為台鐵進帳7億元，被視為台鐵副業「金雞母」，為進一步揮軍車站外市場，台鐵近日註冊新商標，融合美學設計，找來嶺東科技大學設計學院教授操刀，不過對於台鐵便當融入美學設計，註冊中、英文商標，老台鐵人看法不一，認為如果只是為了賺錢，不夠接地氣的效果反而讓消費者不埋單，也會間接砸了台鐵便當這塊金字招牌。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，台鐵便當隨著台鐵發展，與時俱進，每一年都有上千萬的便當銷售量，是很重要的副業，也為很多旅客帶來很多溫暖的回憶，很多搭過火車的人，火車上食用便當都是有非常溫暖的感覺。

林佳龍說，隨著時代變化，台鐵規畫一些超商合作，站外的產品，包括便當等，一定是要落實食安最嚴格要求下，有序的推動。

林佳龍強調，台鐵的品牌價值也要展現在便當上面，這個品牌怎麼擦亮，要存舊立新，除了有原來的風味，但是又有些創新，所以導入更多設計和美學，這也是台鐵進來的努力。

林佳龍說，交通部是樂觀其成，也會要求做好食安的標準，在推廣的同時，也要非常考慮到本業，這個品牌價值的擴張必須要可以反映他的價值，而不只是數量的增加。