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月繳1700？長輩續約門號被當肥羊？網教一句話破解話術

聯合新聞網 / 綜合報導
很多銀髮族愛上網，他們用手機看影片、傳長輩圖，對他們來說簡單的功能就夠用了。圖為示意圖，非新聞當事人。記者高彬原攝影／報系資料照
很多銀髮族愛上網，他們用手機看影片、傳長輩圖，對他們來說簡單的功能就夠用了。圖為示意圖，非新聞當事人。記者高彬原攝影／報系資料照

台灣5G今年開台了，5G速度快，但資費相對貴。現階段就需要辦5G手機門號嗎？可能還是要視需求而定。有網友在爆廢公社發文，說熟識的一位婆婆獨自到電信門市辦續約，離開的時候她不只續約，還多辦了一個5G門號，因為可以「多送手機和掃地機器人」。原PO說婆婆是獨居，兒女在外地，新門號月繳999元，舊門號699元，等於一個獨居老人得月繳1700元，讓原PO聽完傻眼，覺得電信人員太超過。

原PO表示，這位婆婆平時只會用手機講電話、看影片，需求功能很簡單；婆婆合約到期，跑到門市續約，結果帶回手機、掃地機器人和一個新的5G門號。原PO質疑：「一個連手機亮度都不會調，只看影片的老人家，到底要2個門號幹嘛？」但合約確實是婆婆自己簽的，原PO感嘆，希望大家多關心老人，別讓他們被行銷話術騙了。

PO文一出，釣出超多苦主回應。「我爸上周也去繳費，回來說送隨身清淨機...我一看單據就是續約啊」、「我爸拿老人機(只能打電話)，去門市繳費被洗腦，辦了網路吃到飽」、「騙人買手機保險服務，唬你說是規定」、「我媽每月電話費2千起跳，查完才發現能開的小額付費全都開了！還有保險！影音一大堆」、「我爸也是莫名其妙多一個門號（連號碼都不知道），默默繳了半年，直到有一次去門市修手機，才發現多一個門號」、「我媽81歲了...電話費辦到1200多，我吃到飽也才699」、「我舅媽也遇過，去反應後，公司說業務已經離職」、「聽過一個七八十歲阿伯也是這樣，結果家人鬧到把合約解掉為止」。

也有人建議不要讓長輩落單，「爸媽電信都辦我名字，也教育爸媽接到續約電話，一律回答『我不知道，要問我女兒』」、「父母親如果完全外行，要教會他們說要『回家討論』」、「父母要辦電信業務，我都跟著去，因為之前買老人機還花一萬多塊」、「趕快打去客服客訴，可以退，加油」、「去投訴NCC，他們就會怕了」。

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