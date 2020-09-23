實名制雙鋼印口罩24日開賣 藥局趕工分裝

實名制雙鋼印口罩明天開賣，全台實名制藥局今天上午陸續收到熱騰騰的口罩。藥師公會全聯會表示，全台藥師加緊趕工分裝口罩，迎接明天的購買人潮。

中國製非醫用口罩混充國產醫用口罩事件頻傳，衛生福利部食品藥物管理署公告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」，要求所有國產平面醫用口罩須逐片以鋼印標示MD（醫用）及Made In Taiwan（台灣製造），新制9月24日上路。

9月24日起，全台實名制藥局、衛生所將全面提供雙鋼印口罩，為避免新舊制口罩造成混亂，雙鋼印醫用口罩將全面徵用至10月31日，民眾若想買雙鋼印盒裝口罩，最快得等到11月。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒接受中央社記者訪問時說，全台實名制藥局上午已陸續收到熱騰騰的雙鋼印口罩，每家藥局約有2000片，收到後除了要拍照留存、逐一檢查有無問題外，為了讓民眾明天一早就有雙鋼印口罩可買，藥師們也得加緊趕工分裝，一人藥局光是包裝就得花上3到4小時。

黃彥儒指出，由於今天是舊制實名制口罩販售的最後一天，很多藥局早已2天沒有收到口罩配送，庫存也見底，民眾若有急用需求，可多跑幾家藥局詢問是否還有實名制口罩，也可購買自由販售口罩。

他也強調，明天將開賣的雙鋼印口罩，每家藥局的品牌及顏色都是由政府配貨，非藥局能決定，盼民眾體諒。