士林夜市衰退回不去？網友分析店家棄守原因：再會賺也沒用

士林夜市回不去了？有網友表示常聽見士林夜市越來越慘，但某天非假日到了現場，卻發現依然人潮滿滿，並不是大家形容的慘澹景象，便好奇是否真有此事。貼文引出不少見證興衰的當地人，直說跟巔峰時期比「根本慘爆」。

一名已經住了15年的在地人，貼出數張鐵門拉下掛上招租字樣的照片，說道士林夜市現在「真的很慘」。住在附近的北投人也表示，最近去明顯覺得少了很多人。其他網友也附和空店面越來越多，分享看到的很多攤都收了，「上個月去逛有17間在租售」。有人認為價格偏貴、時有所聞的坑殺負面新聞，或許都影響了遊客到訪的意願。

然而不只士林夜市，網友點出只要是依靠觀光客的都很慘，其中位於萬華舊名廣州街夜市的艋舺夜市就被點名，「觀光客至少掉一半以上客源」。受到國外疫情影響，目前可說只剩下國內旅客，「而且大部分的人跑台北不會跑去夜市」，都讓士林夜市人潮衰退的光景雪上加霜。

值得注意的是，不少人認為士林夜市的衰退和「房東」脫不了關係。直指關鍵在很多店不是沒生意，是賺不夠店租，「再會賺也是給房東」。且有部分房東在疫情期間維持原價並無降租，「房東也不覺得自己租金很貴」，可能都是導致店家宣告棄守的原因之一。

由於士林夜市近期人潮銳減，周邊店面多處於空置或被迫轉型。近日亦傳出已有22年歷史的「星巴克士林門市」，將於9月27日結束營運，讓當地人又少了一個熟悉的「士林記憶」。