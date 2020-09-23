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冬青葉茶明年可望上市 食藥署：僅可沖泡不可萃取

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
茶飲示意圖。圖／ingimage
茶飲示意圖。圖／ingimage

「冬青葉」是南美洲居民傳統茶飲，有業者欲引進台灣，但冬青葉在我國並無食用歷史，因此向衛福部食藥署申請，已獲審查通過，最快明年初可喝到相關飲品。但食藥署提醒，冬青葉僅可用作沖泡飲品，且孩童、孕婦及授乳者避免食用。

「冬青葉」原產於亞馬遜雨林西部地區，主要分布在厄瓜多、哥倫比亞南部及秘魯等地區，當地居民傳統上會將冬青葉泡製的茶飲當作飲料飲用。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，冬青葉在我國並無食用歷史，屬於非傳統性食品原料，但近日有業者依據「非傳統性食品原料申請作業指引」，向衛福部申請冬青葉作為茶飲原料使用，經相關安全評估程序及衛福部「食品衛生安全與營養諮議會」確認冬青葉茶飲的食用安全性，審查通過。

廖家鼎說，由於冬青葉含有咖啡因，因此限制僅能以乾燥冬青葉沖泡製成飲料，不可以萃取物方式添加於錠狀、膠囊狀、粉末狀、顆粒狀或其他型態的食品中。且應符合「一般食品衛生標準」，每公升茶湯的咖啡因含量不得超過500毫克，並且須依規定在外包裝正確標示咖啡因含量及「孩童、孕婦及授乳者應避免食用」警語。

廖家鼎表示，若草案順利通過，預計明年初民眾可喝到相關飲品，但若查獲食品所使用原料不符合規定，可依食品安全衛生管理法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛福部 咖啡

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