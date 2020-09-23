南美冬青葉茶可望登台 食藥署要求警語3族群少碰
原產於亞馬遜雨林的冬青葉是南美洲國家傳統茶飲，食藥署經評估安全性，預計開放乾燥冬青葉做為食品原料，但須正確標示咖啡因含量，提醒孩童、孕婦及授乳者避免食用。
衛生福利部食品藥物管理署今天預告訂定「食品原料冬青葉（Ilex guayusa）之使用限制及標示規定」草案，預計開放冬青葉做為食品原料。
食藥署食品組科長廖家鼎表示，冬青葉原產於亞馬遜雨林西部地區，主要分布在厄瓜多、哥倫比亞南部及秘魯等地區，當地居民傳統上會將冬青葉泡製的茶飲當做飲料飲用。
廖家鼎說，近期有業者希望將冬青葉引進國內做為食品原料，但冬青葉在台灣並無食用歷史，屬於非傳統性食品原料，食藥署召開「食品衛生安全與營養諮議會」，經評估安全性、食用歷史經驗等資料，決議開放做為食品原料，但必須先經過乾燥，且只能做為沖泡茶飲使用。
廖家鼎指出，冬青葉雖為安全的食品原料，但因其中含有咖啡因，乾燥冬青葉經沖泡的茶湯所製成的飲料，應符合「一般食品衛生標準」，每公升茶湯的咖啡因含量不得超過500毫克，並且須依規定在外包裝正確標示咖啡因含量及「孩童、孕婦及授乳者應避免食用」警語。
廖家鼎表示，這項草案今天起將展開60天預告期，蒐集各界意見，未來公告實施後，若查獲食品所使用的原料不符合前述相關規定，可依食品安全衛生管理法第47條及第48條規定，開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。
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