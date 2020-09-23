連假疏運走台9線 林佳龍：抵達目的地從來不只一條路

中秋暨國慶連假將屆，為避免再度重演國道塞車惡夢，交通部近來頻頻宣導相關交通疏運措施。交通部長林佳龍今上午再度於臉書上發文強調，要抵達目的地，從來就不只一條路，自從國5雪隧通車後，台9線的美景被許多人遺忘。呼籲民眾，中秋、國慶連假若安排到宜蘭旅遊，不妨放慢速度，再次造訪北宜公路隱藏美景。

林佳龍也分享台九線沿途美景，包括石碇二格公園眺望綠意綿延的遠山、坪林親水吊橋聽聽溪水流動的療癒聲音、𩻸魚堀溪觀魚步道散步看小烏龜日光浴；坪林老街品嘗在地香醇茶湯、石牌縣界公園眺望宜蘭平原與龜山島等。

林佳龍說，高速公路局1968APP整合國5替代道路資訊，提供車行路況以及車速，也提供時間估計，也可立即得知，行走哪條道路最為快速，是駕駛與副駕必備，上路前請務必先查好路況才上道喔。

不過林佳龍的呼籲，似乎有部分網友不太領情，有網友質疑「開北宜只會更生氣吧」、「當大家走北宜都不會暈車就對了」、「整路都是照相機加上區間測速，要上去塞車領罰單的嗎」；不過也有網友力挺林佳龍，認為中橫一堆打卡景點，北宜當然也可以開發。