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婦罹癌怕開刀 胸腺瘤拖8年長8公分險送命

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
黃婦半夜劇烈腹痛，經檢查發現前縱隔腔有顆8公分腫瘤，醫療團隊歷經14小時手術，才順利摘除腫瘤。圖／台中慈濟醫院提供
黃婦半夜劇烈腹痛，經檢查發現前縱隔腔有顆8公分腫瘤，醫療團隊歷經14小時手術，才順利摘除腫瘤。圖／台中慈濟醫院提供

50多歲黃姓婦女半夜如廁劇烈腹痛送急診，醫師透過X光檢查出疼痛主因是泌尿道結石，還意外發現胸腔有顆壘球大的腫瘤，才知道病人腫瘤拖了8年未處理，已大到壓迫心臟及周邊血管，隨時可能引發生命危險。台中慈濟醫院胸腔外科與心臟外科聯手緊急摘除腫瘤，歷經14小時手術終於解除危機。

黃婦半夜劇烈腹痛，到台中慈濟醫院急診檢查時，醫師透過X光發現泌尿道結石，同時看到影像中胸腔上方大片陰影，不敢輕忽立刻安排電腦斷層掃描，竟發現前縱隔腔有顆8公分腫瘤，心臟旁的無名靜脈及上腔靜脈也被腫瘤侵犯，上腔靜脈幾乎完全阻塞。

台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖表示，病人在急診時已看出雙手跟臉部明顯水腫，若發生血液回流心臟不足的情形，很可能引發急性心衰竭，有猝死危機，必須立刻摘除腫瘤。

柯志霖說，黃婦已是第三期胸腺瘤，腫瘤不只侵犯血管，也局部擴及右上肺葉、左側甲狀腺還有結節與腫瘤緊貼，摘除腫瘤前須先切除左邊甲狀腺，由於被腫瘤侵犯的血管也必須一併移除，還需要心臟外科醫師使用人工血管重建無名靜脈和上腔靜脈再接回心臟，手術極為困難。

柯志霖與心臟外科主任謝世榮及醫師吳慧中跨科組成醫療團隊，歷經14小時手術，才順利摘除腫瘤，解除黃婦致命危機。術後黃婦恢復良好，兩周後出院，後續回院繼續接受化學治療及放射線治療，徹底清除腫瘤細胞。

柯志霖提到，黃婦8年前已知道胸腔長東西，醫師也提醒要回診處理，但她曾經歷子宮肌瘤手術而害怕選擇逃避，想要與胸腔腫瘤和平共處，但8年來腫瘤無聲無息長大，還可能要了命。柯提醒，發現腫瘤一定不要拖，定期健康檢查能提早揪出病灶，就有機會及早處理。

腫瘤 醫師 手術

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