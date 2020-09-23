沒等乘客全下車就開走 列車長：汐科是很尷尬的站

本報今天接獲投訴，上午8時19分北上區間車1132車次到汐科站後，未等列車上乘客全員下車，竟逕自開走。對此，台鐵表示，了解狀況中。不過有乘務經驗超過五年的列車長告訴本報，「汐科站其實是個很尷尬的站」。

按照台鐵SOP，一般車門操控，列車到達後會依照到開時間開車，以準點發車為標準，不過若因旅客上下車導致列車延誤，會基於運送旅客到目的地的權益，讓旅客全數下車。

以上下班通勤時間來說，即便晚了30秒到1分鐘，仍會等旅客，期間也會以電子哨提醒旅客車門即將關閉。看到沒有旅客下車後，通常列車長會多等15到30秒才請司機開車。若列車晚1、2分，綜合調度所會詢問狀況，列車長就會回報。

「不過汐科站真的是很尷尬的站！」該列車長說，汐科站是通勤簡易站，有派站員但沒有值班副站長，通常在三等站、二等站、一等站和特等站，會有值班副站長、月台嚮導或是運轉員協助在月台上確認，乘務人員只要按照關門訊號關門即可，反觀汐科站就沒有，只有乘務人員，也就是列車長一個人要做判斷，舉凡旅客上下車關門，還有派車指令都是列車長自行完成，整個控制權都在自己手上。

該名列車長表示，加上汐科站月台是傾斜、是彎的，有可能列車長站的位置是死角沒有看清楚，造成誤判。

另名列車長則說，由於目前還不知道爭議點跟事實為何，一個車廂也有三個車門可以上下車，照常理應不至於來不及。但建議以後如果再發生沒有如期下車狀況，旅客還是以安全為主，下車再折返搭乘。畢竟雖然有緊急按鈕可以按，但列車長不一定會在車長室接獲通知，可能正在巡車。

據了解，各地都有通勤簡易站，通常列車經過通勤簡易站停靠時間不會太長，等候時間約30秒到1分鐘，列車長如果太過於著重於開車時間，就容易有疏失。