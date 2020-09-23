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婦人糞便潛血呈陽性不在意 大腸鏡檢出3公分腫瘤
52歲劉姓婦人去年接受糞便潛血檢查，報告顯示呈陽性，檢查值為18.3(正常值應小於12)，她原本她抱著僥倖心態，覺得數值只比正常值高一些，應該不用進一步檢查，但家人不放心，還是帶她到醫院做大腸鏡檢查，發現竟有一個3公分大的腫瘤，病理切片及電腦斷層檢查確診為大腸癌第1期，腫瘤經手術切除後，持續追蹤一年沒有復發情形。
苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科李斯凱醫師表示，根據今年國民健康署統計指出，十大癌症發生人數排行榜中，大腸癌高居第1位，不過大腸癌是可透過糞便潛血篩檢早期發現、早期治療的癌症，但仍有許多民眾沒有接受篩檢的觀念，或是接受糞便潛血檢查呈現陽性者，因為怕麻煩、擔心檢查不舒服，或覺得數值沒有差很多不用擔心，因此都不願到醫院進一步接受大腸鏡檢查，等狀況嚴重時才後悔莫及。
他指出，大腸癌初期沒有明顯症狀，建議50至74歲民眾每2年免費接受糞便潛血篩檢，一旦檢查結果呈陽性，無論數值多寡，一定要盡早到醫院接受大腸鏡檢查，才能早期發現大腸癌並接受治療。透過大腸鏡檢查，如果發現瘜肉或原位癌，都可以直接切除，像劉姓婦人第1期的腫瘤需要手術切除，通常5年存活率可達90%以上；鼓勵大家記得定期篩檢、多吃蔬果、多運動以及戒菸，才能遠離大腸癌威脅。
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