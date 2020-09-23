連假限定11天優惠！13處國家森林遊樂區 門票半價

中秋、雙十國慶連假將登場，林務局今天宣布，10月1日至11日期間，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，將提供入園門票半價優惠。

林務局先前也在7月15日至12月31日期間，推出太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區，國人持身分證與外籍人士持居留證，可選擇一處免費入園一次方案，已有超過60萬人使用。

林務局表示，還沒使用免費入園方案的民眾，可把握年底前使用期限；已使用過的民眾，可利用這次半票入園的優惠，再次造訪喜愛的國家森林遊樂區。

林務局表示，國家森林遊樂區擁有豐富自然資源與天然美景，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，此時正是秋葉變紅的季節，歡迎民眾走入森林，欣賞五顏六色的自然美景，聆聽蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲，呼吸林間的負離子與芬多精，觸摸樹皮、葉片與岩石，透過五感體驗在森林裡放鬆心靈，平衡身心。