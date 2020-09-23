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離譜！ 區間車到汐科站 不等乘客全下車就開走

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
張姓讀者向本報投訴，台鐵區間車到汐科站後，未等乘客全下車就開走，讓乘客傻眼。圖／張姓讀者提供
張姓讀者向本報投訴，台鐵區間車到汐科站後，未等乘客全下車就開走，讓乘客傻眼。圖／張姓讀者提供

張姓讀者向本報投訴，今天上午8時19分北上區間車1132車次到汐科站後，未等列車上乘客全員下車，竟逕自開走，車上多名乘客傻眼，猛敲列車長的門或按服務鈴都未獲回應，痛批太扯了，「不知道在趕什麼」。對此，台鐵局表示，了解中。

張姓乘客表示，他今天和平常一樣搭區間車至汐科上班，未料卻碰到列車未放乘客下車就開走，車門關上後，其他乘客也找不到列車長。後來列車長出現，其他乘客大罵「我們都還沒下車，你車就開走了！」

他說，問列車長為何車門沒開，列車長竟回「門沒開嗎？」乘客紛紛回應說，「有開，但沒要讓大家下車啊！」

他說，他當時在第一節車廂，其中有個門壞掉，但其他門並無顯示故障，如果列車長或是站務人員已經知道有車廂的一個車門故障，下車時間可能會稍稍拉長，更應留意乘客是否全數下車。

他說，「一堆人慌張打電話回公司，拜託同事開電腦，還有很多在月台上走來走去，很緊張地問要怎麼回汐科」。目前所有原本要在汐科站下車的乘客，都改至汐止站下車。有部分乘客至對面月台搭車回汐科，他因為趕著上班，只好徒步走回汐科站。

張姓讀者向本報投訴，台鐵區間車到汐科站後，未等乘客全下車就開走，只好改到汐止站下車。圖／張姓讀者提供
張姓讀者向本報投訴，台鐵區間車到汐科站後，未等乘客全下車就開走，只好改到汐止站下車。圖／張姓讀者提供
張姓讀者向本報投訴，台鐵區間車到汐科站後，未等乘客全下車就開走，只好改到汐止站下車。圖／張姓讀者提供
張姓讀者向本報投訴，台鐵區間車到汐科站後，未等乘客全下車就開走，只好改到汐止站下車。圖／張姓讀者提供

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