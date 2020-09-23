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國旅不塞車 這APP行程規畫、代替道路沒煩惱

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
經由高速公路1968APP上，得知哪個路段壅塞，可以提早規畫行程，改走代替道路。記者邵心杰／攝影
經由高速公路1968APP上，得知哪個路段壅塞，可以提早規畫行程，改走代替道路。記者邵心杰／攝影

新冠疫情之際，無法出國旅遊，國旅盛況空前，因此，每逢連續假日，國內各大景點湧入人車潮，不論上山或下海，人車潮爆巨量，這也讓難得舉家出遊的民眾悶出一肚子氣。因此，旅遊達人及台南市交通警察大隊提供小撇步，擅用交通路況APP，透過CCTV即時掌握路況，提前規畫代替道路，行車順暢又開心。

台南市交通警察大隊副大隊長蔡明宗分享「高速公路1968」APP，提供動態資訊篩選，隨時掌握路況消息，時間預測安排行程，連高速公路四季花況都可以盡收眼底。他說，透過CCTV可以即時掌握各路段路況，壅塞情況或事故，非常實用。

蔡明宗表示，一旦在APP上，得知哪個路段壅塞，可以提早規畫行程，改走代替道路，避開壅塞路段，也可預測所需行車時間，一舉數得。

楊姓員警認為，高速公路開車族，「遠通電收ETC」堪稱是隱藏版的行動APP，提供ETC餘額、欠費查詢服務外，也有路況資訊、通行費試費等服務，這對經常行駛高速公路的開車族很方便。

旅遊達人小劉推薦最常用的「雙鐵時刻表」APP，及自駕必備「省道交通資訊」APP。小劉表示，雙鐵時刻表包含查詢台鐵、高鐵的班次、票價、轉乘等資訊，還支援離線查詢和加入行事曆功能，搭乘台鐵、高鐵時必用。

另省道交通資訊可以顯示省道的即時交通資訊、地圖等，推薦自駕遊的民眾使用，可以即時知道路面情況，如遇上道路阻塞，也可以找到替代道路。

下載「高速公路1968」APP，可透過CCTV可以即時掌握各路段路況，壅塞情況或事故。記者邵心杰／攝影
下載「高速公路1968」APP，可透過CCTV可以即時掌握各路段路況，壅塞情況或事故。記者邵心杰／攝影

高速公路 警察

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