明鋒面報到東北風增強 中秋節天氣看這

今天各地天氣都還算穩定，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，只有東部要留意局部短暫陣雨，中南部山區有局部零星午後雷雨。白天隨著東北風減弱，各地氣溫明顯上升，北部和東部為溫暖舒適到偏熱，溫度約31到33度，中南部32到34度，南投留意36度以上高溫。

另外，今天中南部也要注意空氣品質，由於天氣晴朗穩定，陽光較強加上擴散不佳的關係，要留意中午過後臭氧濃度偏高，將達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

相對穩定的天氣就到今天，賴忠瑋說，位於中國南方的鋒面雲系正逐漸往東移，今天深夜會抵達台灣北部海面，明天周四將逐漸影響台灣，不過這波鋒面的移動速度算快，周五凌晨就已經通過台灣，抵達東南部海面。雖然影響時間不長，不過周四影響期間，仍要留意北部和東部容易有陣雨，中南部較不受影響，不過雲量也有增加的機會，山區要留意午後熱對流。

周五鋒面通過後，台灣受到鋒後的東北風影響，北部、東北部和東部的雲量都偏多，不過水氣減少，周六前為多雲天氣，只有山區有局部短暫陣雨或飄雨。

周日水氣又會再增加，降雨機率也會提高。他說，預計東北風的影響會一直持續到下周二，下周三會有短暫空檔，下周四中秋節東北風又會再增強，預計北部、東北部和東部的雲量將增加。中南部則較不受這個季節的東北風影響，大致上都還是相對穩定，只是仍然要留意山區有局部午後雨。

他說，由於此時為季節轉換時期，天氣變動的速度較快，如果有規畫外出行程，未來幾天還是要多留意天氣預報。

賴忠瑋說，今年第12號颱風白海豚，目前中心位置在日本關東的南南西方海面上，外圍環流已經逐漸影響日本本州南側，未來颱風中心將持續朝北北東往關東近海接近，不排除在周四下午登陸，之後將沿著本州東側外海往北、朝北海道東南側海面接近，期間關東以北的本州東側，將容易受到颱風外圍環流的影響。