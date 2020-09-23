明天鋒面南下將變天！ 吳德榮：秋雨又轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今年第12號颱風白海豚在日本南方海面，逐漸受西風帶導引，轉向東北逐漸加速，明天下午颱風中心將登陸日本本州東南角或掠過其近海。今、明兩天白海豚與鋒面的共伴效應所形成的雨帶，對本州具有威脅。

今天各地大多晴朗穩定，花東為多雲、偶有零星降雨的機率，南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有輻射冷卻作用而偏涼。北部20至32度、中部22至35度、南部23至35度、東部21至33度。

他說，明天鋒面南下，「一場秋雨一場涼」。北部、東半部有局部陣雨或雷雨，中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高；北台灣明顯轉涼。

周五鋒面東移、有短暫空檔，西半部好轉為多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。

他說，周六至下周二另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量增多、再轉為偶有局部短暫雨的天氣，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。周五至下周二北台灣白天舒適、中南部微熱，早晚皆偏涼。

至於中秋夜的天氣，他說，仍然盛行東北風，迎風面北部、東半部雲量多、偶爾有遇上短暫降雨的機率，背風面雲量較少、天氣較穩定。不過，這是第9天的模擬，有學理上的誤差存在，且模式會持續調整，應繼續觀察。