老台鐵人憶談便當轉型路 旅客更只在意漲價跟食安

台鐵便當已有70年歷史，對不少人而言是「溫度」的象徵。一口溫熱白米飯，一口Q彈入味排骨，加上滷蛋、豆皮和酸菜的點綴，吃的不僅是便當，更是回憶。對於台鐵便當融入美學設計，註冊中、英新商標，展示進軍市場決心，老台鐵人看法不一。

「台鐵便當幾十年來像是踩著西瓜皮一步一步往前滑，走太快就會跌倒。」一名老台鐵人擔憂，台鐵積極拓展便當業務，與便利商店合作，如果只是為了賺錢，不夠接地氣的效果反而讓消費者不埋單，也會間接砸了台鐵便當這塊金字招牌。

以鐵道文物為主題的人氣便當店「福井食堂」老闆陳朝強也說，台鐵要做的應該是把排骨便當做好，然後開發各車站特色便當。

將台鐵便當推向多元化的總舵手、時任台北鐵路餐廳經理李玉霞則認為，結合不同通路好的，東西不可能永恆，必須求新求變。便當除了保留復古元素，還要有「老態新吃」覺悟，如果沒融入美學，年輕人恐怕沒辦法接受，漸漸會被市場淘汰。

不過她也建議，台鐵可跟在地小農合作，甚至推出異國風便當菜色，讓時常搭火車的旅客可以有不同味覺的享受。

台鐵近日也針對民眾進行便當美學復興問卷調查，楊姓旅客說，樂見便當盒變美，但菜色不要把滷排骨換掉，食安也要顧，同時希望便當不會改包裝就趁亂漲價。對此，台鐵表示排骨便當目前無漲價規畫。不過據了解，價格的調漲恐反映在持續開發的新特色便當中。

檢視台鐵近一個月有關便當的投訴，有民眾表示一日在八角便當中發現一隻蟑螂。回顧台鐵便當「加料」事件，亦曾出現過水管皮、鐵絲等。台鐵內部人員說，這僅是少數，也會在第一時間做處理並致歉。

台鐵說，各餐務室已成立HACCP管制小組，並進行軟硬體設備更新改善工程及委託食品工業研究所進行輔導，截至目前為止，台北、台中、七堵餐務室已通過符合性稽查，高雄、花蓮及台東餐務室當地衛生主管機關尚未進行稽查。為提供旅客更高之衛生品質，各餐務室持續精進HACCP各項工作，提供旅客安心及美味的便當。

人力部分，台鐵說，目前製供台鐵便當人力約197人，未來人力運用將視便當產銷情況作機動式調整。