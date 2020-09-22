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自費流感疫苗打完再叫貨？藥廠哀嘆「難！」

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
全球各地因為新冠疫情，激起流感疫苗接種熱潮。示意圖，非新聞當事照片。圖／Ingimage
全球各地因為新冠疫情，激起流感疫苗接種熱潮。示意圖，非新聞當事照片。圖／Ingimage

流感疫苗開打是每年十月的大事，今年在新冠肺炎疫情陰影下，帶動流感疫苗供給，不少診所自費疫苗已預購一空。開業診所醫師林應然認為，今年第一批自費疫苗打完之後，再進疫苗的機會非常低，已詢問藥廠，藥廠哀嘆，今年要再進貨，空前困難。

在公費疫苗方面，國光生技今年提供六百萬劑流感疫苗，與往年數量差不多，並未因新冠疫情而增加，賽諾菲藥廠供應量也與去年差不多，都是一百九十萬劑。據了解，疫苗供應量早在去年決定，包含與特殊養雞場簽約和備料，生產線早已備妥，難以加量。

今年加入公費疫苗行列的東洋藥廠，提供55萬劑公費疫苗及10萬劑自費疫苗，台灣東洋藥品總經理施俊良坦言，「今年就是這些數量了」，各國流感疫苗搶很兇，廠商今年產量已到極致，全球供應滿載，即使有加量可能，但他國訂單量大於台灣，也會被其他國家追加走。

至於自費市場，國光生技去年準備約兩萬劑，預估今年也差不多，待公費打完後，自費疫苗約11或12月才會釋出上場；賽諾菲表示，今年自費疫苗數量難以估算，但基本上都依照既定時程和計畫進行；葛蘭素史克的流感疫苗也全部走自費市場。

雞蛋培養疫苗需花六個月製造，細胞培養疫苗三個月就能完成，可望成為貨源更穩定的流感疫苗，避免去年世衛選株延遲造成「史上最晚開打」、疫苗搶打事件重演，長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成指出，細胞培養流感疫苗否可國產，將是關鍵。

醫界期待細胞培養流感疫苗由國產大量製作並降低成本，施俊良表示，將持續爭取在台開發的可能性。食藥署長吳秀梅表示，台灣有很多藥廠生產生物製劑，她對台灣製造細胞培養流感疫苗的品質有把握。

流感疫苗

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